L'ESBF et le GBDH sensibilisent au tri des déchets

Les équipes de handball bisontines ESBF et le GBDH se sont associés à la campagne de communication "on gagne tous à mieux trier" à l'inititive du Sybert, syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets. Les internautes peuvent participer jusqu'à ce vendredi 6 octobre 2017 au jeu concours pour assister à un entraînement suivie d'une rencontre avec les joueuse et d'un maillot officiel de l'équipe. Un deuxième concours sur ce réseau social sera également lancé début décembre avec le GBDH.