L'ESBF retrouve l'Europe !

Elles en rêvaient en secret. Elles l'ont fait ! Après une courte défaite à l'aller (19-18), les Bisontines ont fait le match de bout en bout et n'ont rien lâché face à des Nantaises plus que combatives "Elles n'ont rien lâché. C'était la clé du match? C'était dans la tête" s'est réjoui non sans émotion Raphaëlle Tervel. La dernière qualification en coupe d'Europe date de 2010. En deux ans, les Bisontnes ont réussi l'exploit de passer de la D2 …au dernier carré du championnat et à une qualification méritée pour la coupe d'Europe.

"Le demi-tour contact d’Aïssatou, désignée joueuse du match , a surpris la défense adverse. Le premier jet de sept mètres arrêté par Maria. La réussite de Marine par six fois à ce même exercice. L’excellent match d’Alice ou les arrêts réflexe de Catherine.." ESBF

Les Bisontines peuvent être fières d'elles. Supérieures sur le papier, elles ont réussi leur pari. Après avoir terminé 4e de la saison régulière, elles ont évité les trois gros clubs (Brest, Metz et Issy-Paris) pour pouvoir se hisser en demi-finale des play-offs. "Il y a deux ans quand on a repris 'équipe retrouver la coupe d'Europe était notre sous-objectif à moyen terme. On pensait que ce serait un peu plus tard, l'année prochaine" confie la coach bisontine