Une nouvelle agence Meilleurtaux.com s'est ouverte à Besançon !

Fort d’une expérience bancaire de 10 ans, François Lahaye a choisi d’ouvrir sa propre franchise afin de proposer toute l’offre de services Meilleurtaux – crédit immobilier, assurance de prêt, rachat de crédit- dans cette région qu’il connait bien.

Les meilleurs taux et l'assurance de prêt pour les particuliers

Si l’agence est située à Besançon, elle a pour objectif d’accueillir des clients sur les villes alentours telles que Baume-les-Dames, Rioz, Marnay, Saint-Vit, Salins-les-Bains ou encore Ornans. Pour cela, François Lahaye pourra compter sur l’aide de son collaborateur Maxime Renard. L’équipe sera ensuite renforcée dans le courant de l’année 2018.

"Notre métier, c’est d’accompagner nos clients dans leur recherche du meilleur taux mais aussi de la meilleure assurance de prêt, lors de l’acquisition d’une résidence principale, secondaire, d’un investissement locatif, ou bien en cas de renégociation d’un prêt", précise François Lahaye.

"Grâce à des partenariats noués avec de nombreuses banques, Meilleurtaux est aujourd’hui en mesure de faire gagner du temps et de l’argent à ses clients", indique le gérant.

Comment vous faire gagner du temps et de l'argent ?

La démarche est simple.

Après un rendez-vous personnalisé, le conseiller en charge du dossier prend les choses en main avec l’objectif de négocier les conditions de prêt les moins chères et les plus adaptées. Il va ensuite suivre le dossier jusqu’au déblocage chez le notaire. Conformément à la loi et comme tous les courtiers, Meilleurtaux ne sera rémunéré que lorsque les fonds seront débloqués.

