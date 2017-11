Voici le programme de la visite de Mounir Mahjoubi à Dijon en cette fin de semaine

Jeudi 2 novembre 2017

16h50 : Visite du salon FoodUse Tech - Parc des Expositions et Congrès de Dijon

18h00 : discours du Ministre

Vendredi 3 novembre 2017

8H30 : Présentation de l'écosystème des start-up - Rencontre et échanges avec dix start-up aux Docks numériques – Bâtiment Hope à Dijon

9H30 : entreprise Réseau Concept

Table ronde sur :

la branche numérique en Bourgogne-Franche-Comté

l'agro-alimentaire et le numérique

11H00 : Visite de la boutique Optique Curtil et présentation des actions des CCI sur le commerce connecté

Point sur la politique d'accompagnement des TPE commerciales en matière de numérique par les CCI de Bourgogne-Franche-Comté.

Témoignages de commerçants présentant des exemples de boutiques connectées

14H30 : Présentation de Territoires Numériques par Patrick Molinoz, Vice-président du Conseil régional, Président du GIP, et Gilles Delamarche, Directeur du GIP GIP e-Bourgogne

"La France est au cœur de la révolution 4.0 : le développement des nouvelles technologies, la dématérialisation des services, ou encore la croissance des objets connectés sont en train de transformer profondément notre société et notre mode de vie au quotidien. Il est donc essentiel d’aider dès aujourd’hui nos entreprises et nos citoyens à s’adapter : en formant mieux aux nouveaux métiers qui sont en train de se développer, en aidant davantage à l’utilisation des outils numériques les populations qui en sont le plus éloignées et en apportant des solutions viables, à des coûts maitrisés à nos TPE-PME et start-ups" .

Mounir Mahjoubi lors du 22ème édition du Word Electronic Forum d'Angers les 27 et 28 octobre 2017