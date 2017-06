Musée Courbet : entrez dans l'intimité de l'atelier de Gustave Courbet…

De tous les lieux qui font une œuvre d’art, l’atelier, espace même de la création, est le plus important. Le travail s’y accomplit et s’y expose. Il peut être un lieu de fête, mais il est surtout un lieu privé et confidentiel où l’imaginaire de l’artiste s’incarne. L’exposition d’été du musée Courbet nous offre l’occasion unique de rentrer dans ces univers d’exception et de rendre hommage au photographe Vincent Knapp pour le dixième anniversaire de sa mort.

À l’origine, L’Atelier du peintre de Gustave Courbet (1855)…

L’Atelier du peintre est l’une des œuvres majeures de Courbet dont il disait lui-même : "C’est l’histoire morale et physique de mon atelier (...) En un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions".

Plus de cent cinquante ans après sa création, il a dû être restauré. Le musée d’Orsay, propriétaire de l’œuvre, a donc lancé un vaste chantier d’étude à cet effet.

…à découvrir grâce à des installations numériques inédites

La restauration du tableau L’Atelier du peintre en réalité augmentée

En partenariat avec le musée d’Orsay et avec l’appui du mécénat d’Orange, le musée Courbet dispose d’une reproduction à taille réelle de L’Atelier du peintre. Un pupitre équipé de deux tablettes numériques permet "d’entrer" dans ce tableau récemment restauré et d’en découvrir les secrets et les personnages.

L’immersion dans l’atelier de Courbet par un dispositif de réalité virtuelle

Actuellement inaccessible au public, le musée recourt donc aux nouvelles technologies pour offrir aux visiteurs une immersion en trois dimensions dans le dernier atelier de Courbet à Ornans.

En résonance : des photographies de Vincent Knapp autour des ateliers de grands artistes contemporains

L’exposition nous convie à redécouvrir un fonds de quatre- vingt-huit photographies, tout juste restaurées grâce au mécénat de la maison Louis Vuitton, montrant une série de vues d’ateliers et de portraits de grands artistes contemporains. C’est en 1987 que Jean-Jacques Fernier, alors conservateur du musée Courbet, passe cette commande particulière au photographe suisse Vincent Knapp (1957-2007). Ces photographies nous font pénétrer dans les lieux de création d’artistes majeurs des XXe et XXIIe siècles tels que César, Pierre Soulages, Zao Wou-Ki, Olivier Debré, Michel Seuphor, Maria Helena Vieira da Silva, Aurélie Nemours ou encore Pierre Alechinsky...

Une sélection d’œuvres de ces grands artistes accompagne les photographies de Vincent Knapp.

Infos +

Histoires d'ateliers – de Courbet à Soulages

Musée Courbet d'Ornans

Du 1 er juillet au 16 octobre 2017

Avec le soutien du musée d'Orsay et la collaboration de Nathalie et Peter Knapp