No Logo Festival : cinq nouveaux noms dévoilés

FAT DREDDY’S DROP

Fat Freddy’s Drop naît à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Le groupe comprend le DJ et producteur Fitchie (né Chris Faiumu), le joueur de claviers Dobie Blaze (Iain Gordon), le chanteur Joe Dukie (Dallas Tamaira), le guitariste Jetlag Johnson (Tehimana Kerr) et une section de cuivres (trompette, saxophone, trombone). Cette formation mélange allègrement jazz, funk, dub, reggae et soul sans que leur musique sonne comme un fourre-tout déstructuré. Au contraire, le groupe prend le meilleur de chacun de ces styles pour en livrer une synthèse fraîche, moderne et diablement originale. Une fusion personnelle des genres qui leur a permis de récolter de nombreuses récompenses dans leur Nouvelle-Zélande natale, devenant un groupe-culte dans ce pays.

KALASH

Déjà petit prince des Antilles depuis des années, Kalash est devenu à partir de 2016 le nouveau roi du reggae dancehall. Son premier album, « Kaos » sorti en 2016, est un véritable succès, certifié Disque d’or avec plus de 80 000 ventes. Après plus de deux ans de tournée avec son live band en France et dans les Caraïbes, Kalash vient d’achever l’enregistrement de son deuxième album «Mwaka Moon». Ce deuxième projet dévoile un côté plus personnel de l’artiste. Il continue d’exploiter avec un talent hors norme toutes les sonorités afro-caribéennes pour en faire de véritables hymnes allant de la trap au reggae.

SLY & ROBBIE and THE TAXI GANG feat JOHNNY OSBOURNE, BITTY MCLEAN, JUNIOR NATURAL

Sly et Robbie, surnommés les Riddim Twins, sont peut-être les premiers architectes du son moderne de la musique jamaïcaine. S’appuyant sur les pierres angulaires de Studio 1 et d’autres pionniers de l’industrie de l’enregistrement jamaïcaine, Sly et Robbie sont devenus la force motrice du son légendaire du canal 1 qui a dominé le reggae à la fin des années 70 et au début des années 80. Ils se produiront sur la scène du No Logo 2018 invitant avec eux The Taxi Gang, Johnny Osbourne, Bitty Mc Clean, et Junior Natural.

BUSH CHEMISTS

Littéralement Alchimiste de la brousse, le sound-system Bush Chemists, lorgne vers un dub à la fois pesant et rapide. Leur manière de procéder détonne dès les premières apparitions scéniques. Utilisant les techniques propres à King Tubby, ils intègrent à côté des éléments acoustiques traditionnels, des sons high-tech tirés des groovebox et autres expandeurs. Préfigurant les évolutions du dub des années à venir, les Bush Chemists se classent dès ce moment parmi les compositeurs de dub les plus iconoclastes. Les Bush Chemists sont aujourd’hui à la tête d’un dub versatile et changeant, tissant un pont entre les diverses écoles du dub actuel.

PAOLO BALDINI DUBFILES feat FORELOCK

Paolo Baldini est l’un des producteurs les plus importants de la scène musicale italienne : ses collaborations reggae avec Mellow Mood, dub électronique avec Dub Sync, rock et musique du monde avec Tre Allegri Ragazzi Morti font de lui un personnage montant sur la scène internationale. Il sera présent sur la scène Dub Factory du festival et invitera à ses côtés l’artiste Forelock.

Ils rejoignent les 11 noms précédemment dévoilés : Wicked and Bonny, Bisou vs Rakoon, Bass Trooperz, Samory I, Mellow Mood, Panda Dub – Circle Live, Hilight Tribe, Groundation, Calypso Rose, Horace Andy et Protoje.

La programmation complète sera dévoilée le vendredi 27 avril.

