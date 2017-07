Il s'agit de l'exposition estivale de la ville de Belfort, l'événement culturel 2017 de la préfecture du territoire avec 3 mois d'ouverture. Cette exposition est aussi au niveau national, comme au niveau européen, l'un des plus grands rendez-vous ayant comme thème le design vintage. Le thème culturel choisi par la ville de Belfort pour l'année 2017 est : art et industrie, ce qui est en vérité la définition du Design : l'art étant exception et l'industrie, la production.

C'est Laurent Methot, "vintage design dealer" qui le commissaire et metteur en scène de l'exposition.

"Sont exposés dans cet endroit magnifique qu'est la Tour 46, dans les fortifications de Vauban qui ceinturent la vieille ville de Belfort, les plus belles, les plus rarissimes, les plus populaires, les plus symboliques pièces de design ayant marqués ces 30 années, ces 30 glorieuses, ces 30 années de plein emploi ou la société de consommation a vu le jour", nous explique Laurent Methot.

