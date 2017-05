Pop culture, poésie, science fiction saupoudré de musique au Frac Franche-Comté à Besançon..

Il s'agit de la première exposition de cette ampleur de Georgina Starr en France et panorama de l’univers de cette artiste britannique depuis 1992, Hello. Come here. I want you. est également l’occasion de donner à voir des œuvres inédites, produites par le Frac.

Appartenant à une génération d’artistes qui a rompu avec un art qui se voulait résolument auto-réflexif et anti-narratif, Georgina Starr est l’une des représentantes du groupe des Young British Artists, apparu sur la scène artistique anglaise à la fin des années 80, composé d’artistes qui avaient choisi de se tourner vers une représentation du quotidien avec des oeuvres parfois provocantes qui exploraient aussi bien leur histoire personnelle que le rôle de l’artiste dans la société. Elle appartient également à une génération qui, ayant grandi dans les années 70 avec les mass media, a été marquée par la télévision, les films, les magazines, le glamour de la culture populaire, ses icones de la mode et de la musique Pop,…toutes choses qui l’ont imprégnée et qui ne cessent de nourrir son imaginaire.

L’exposition se présente comme une vaste installation à l’esthétique baroque. Elle nous invite à pénétrer dans un monde composite ponctué de vidéos, de dessins, de photos, de dispositifs scéniques, de ses textes et poèmes, de sons qu’elle a enregistrés, de performances et plus globalement de récits, qui semblent à ce point emprunter conjointement à l’autobiographie et au fantastique qu’on ne tentera pas de discerner le vrai du faux et qu’on préférera considérer Georgina Starr comme la narratrice d’une fiction où elle se met en scène.

The Fairytale Recodings, par Saâdane Afif

Saâdane Afif est l’un des artistes français les plus remarqués de sa génération. Il développe une oeuvre qui prend des formes diverses (performances, textes, sculptures, affiches, installations…). Le thème de la Vanité et une conscience aigu?e d’une disparition inexorable des êtres vivants mais aussi selon lui, des oeuvres elles-mêmes, sont au coeur de son travail.

The Fairytale Recordings (2011), une série de huit vases dont un appartient à la collection du Frac, compose l’exposition au Frac Franche-Comté. L’intégralité de la série est présentée pour la première fois en France depuis sa création à la galerie RaebervonStenglin à Zurich.

