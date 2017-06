Le quartier O2 se dévoile aux Bisontins

Les grues sont encore présentes pour la suite du chantier, mais la première tranche du quartier O2 est bel et bien terminée. Les 80 premiers logements ont été livrés au printemps. La seconde tranche de 120 logements est déjà bien avancée et deux autres sortiront de terre d'ici 2020 sur un espace champêtre de plus de 6 ha qui abritera à terme environ 400 logements du T1 bis au T4. L'architecture en escalier permet d'intégrer les bâtiments dans l'environnement et de réaliser des entrées de plain-pied pour chaque logement mais surtout de profiter de l’orientation sud du terrain pour tous les logements.

"C'est vraiment très calme, je m'y sens bien", explique une locataire qui a emménagé il y a un peu plus d'une semaine. "On est à Besançon, mais on a l'impression d'être à la campagne. Pour moi, ce ne sont pas des immeubles, mais des petites maisons. Et puis, il y a ce principe de partage avec la plate-forme numérique d'échange entre voisins, je vais pouvoir faire garder mon chat durant les vacances… ". Un sentiment de calme partagé par un jeune père de famille qui a acheté son appartement. "Ce qui plait surtout ici, c'est l'ambiance très nature et zen qui se dégage. C'est une résidence pas vraiment comme les autres comparé à tout ce que nous avions vu auparavant… "

Lors de l'inauguration vendredi 23 juin, le maire de Besançon a souhaité que les résidents "soient heureux" dans ce nouveau quartier qui accueillera à terme entre 600 et 700 habitants. "Cette philosophie de bienveillance immobilière est une bonne idée… Vous avez devancé les tendances et vous êtes en train d'inventer les modes d'habitat de demain. Le quartier O2 est un quartier du XXIe siècle…", a déclaré Jean-Louis Fousseret devant près de 500 invités à l'inauguration du quartier.

Penser l'habitat de demain

Tranquillité, civilité et convivialité. SMCI, le promoteur immobilier veut insuffler un état d'esprit "de bien-être et de bien-vivre ensemble" avec l'aide d'un animateur de vie résidentielle. (voir nos articles ci-dessous). "Notre approche est de prévoir cette bienveillance immobilière dès la conception", explique Fabrice Jeannot, le président du groupe SMCI. "Cela passe par l'architecture pour préserver l'intimité de chacun, mais aussi en proposant des espaces partagés : une salle commune, une studette pour les invités réservable via une plateforme numérique, etc."

Autant d'outils au service du bien-être et que sont venus constater 1.500 visiteurs sur les deux journées portes ouvertes organisées samedi et dimanche dernier. L'évènement a permis la concrétisation d'une trentaine de ventes d'appartements. "Nous souhaitons avec ce quartier favoriser l'accession à la propriété", précise Patrick Olivier Equoy, le directeur général de SMCI. "En plus d'avoir une très belle vue sur les collines du Rosemont, le projet est idéalement situé à proximité des grands bassins d'emplois : hôpital Minjoz, zone économique des Tilleroyes. Plus de la moitié des gens qui résident sur le quartier O2 travaillent dans un rayon de 500 mètres…"