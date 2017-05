La fédération des motards en colère du Doubs souhaite interpeller les pouvoirs publics et les candidats aux législatives de juin 2017 sur les mesures mises en place ces dernières années dans un but sécuritaire. La FFMC 25 a convié les principaux partis politiques engagés dans les élections législatives pour débattre et connaitre leurs propositions sur le sujet. Selon eux, ces mesures visent davantage à réprimer les motards et verbaliser dans le but de "faire des profits".

Ce qu'ils contestent :

Le port de gants rendu obligatoire fin 2016 sous peine de 68 euros d'amende et de retrait d'un point. Pour eux, “ les motards savent que des gants sont indispensables “ , ils se demandent si une politique de prévention n’aurait pas été plus adaptée.

les motards savent que des gants sont indispensables , ils se demandent si une politique de prévention n’aurait pas été plus adaptée. Aussi la privatisation des contrôles de vitesse par des sociétés privées contribue selon eux "à une logique toujours plus rentière".

Infos +