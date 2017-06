Saônorités : huit concerts gratuits pour un festival familial et convivial

Si les élèves de l'école musicale du plateau ont déjà investi la scène ce samedi matin, le festival va véritablement démarrer ce samedi soir sur l'une des deux scène du festival. A suivre notamment. Gunwood, Alfred Massai, Black Bottle, Sorg pour ne citer qu'eux.

Une programmation de choix pour un festival organisé par l'amicale de Saône et qui se veut toujours gratuit. "Nous attirons toujours beaucoup de jeunes, mais aussi des familles autour d'une programmation qui se veut la plus large possible pour satisfaire le plus grand nombre…" explique Raphaël Lazzeroni, le chef d'orchestre du festival Saônorités.

"L'idée est toujours de proposer pour cette sixième édition un rendez-vous pour les locaux et que ce soit toujours gratuit. C'est devenu un rendez-vous de plus en plus professionnel mais avec toute cette convivialité et cette humanité qui nous tiens à cœur..." Près de 4.000 festivaliers sont attendus ce samedi soir sur le site idéal de l' l'espace du Marais de Saône avec l'aide des bénévoles.

Le Programme

10h00 : Jeunes en musique, école de musique du plateau

18h00 : Ashtray, Chanson // scène du Poulailler

18h50 : Lily Riposte, Folk // scène du Poulailler

19h30 : Hi Levelz, Hip-hop Jazz // Grande scène

20h40 : Gunwood, Alternative Folk-Rock-Blues / Grande scène

21h40 : Alfred Massaï, Chanson // scène du Poulailler

22h15 : OPSA DEHËLI, Latino-Roots-Balkan // Grande scène

23h50 : Black Bottle, H.stoner // scène du Poulailler

00h30 : Sorg, Hip-hop, Electro // Grande scène