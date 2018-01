Les couches représentent "3.500 tonnes par an de déchets à Besançon", explique le Sybert.



"La ville de Besançon s'engage de plus en plus dans ses crèches et sensibilise par ce billet-là les parents", explique Catherine Thiébaut, présidente du Sybert."Nous avons ce système de location qui coûte 20 euros pour deux mois. Cette initiative est destinée à tous les parents et coûte moins cher".

"Nous réfléchissons a à système complet pour les familles pour qu'elles ne soient pas obligées de laver ses couches. Nous pourrions alors les reprendre pour les laver et les sécher", souligne Catherine Thiébaut.



