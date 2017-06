Sortie officielle du nouveau SUV Peugeot 5008 : la concession SIAB Peugeot à Besançon ouvre ses portes !

Bienvenue dans la nouvelle dimension du SUV Peugeot 5008. À la fois technologique et raffiné, le nouveau SUV Peugeot 5008 a été entièrement conçu pour amplifier votre expérience sensorielle et développer votre capacité d'action. Pour Laurent Charbois, "On rentre vraiment dans une nouvelle génération de véhicules avec ce 5008."

L'invention d'une "nouvelle dimension"

Puissant avec son design affirmé le nouveau SUV Peugeot 5008 comprend 7 places et impressionne au premier regard. "Effectivement, quand on regarde ce véhicule, il est racé, élégant, et a un regard félin avec une signature lumineuse avec des feux Leds spécifiques", observe le directeur de la SIAB Peugeot. L'élégance de silhouette, son toit Black Diamond et la finition de sa calandre à ailettes chromées soulignent avec raffinement son gabarit généreux. "On assiste clairement à une montée en gamme de la marque avec ce nouveau modèle : quand on s'installe à l'intérieur du 5008, on perçoit l’excellence de la qualité perçue", souligne Laurent Charbois.

"La liberté réinventée"

Seul ou à plusieurs à bord du nouveau SUV 7 places, l'expérience prend une autre dimension. Dans un environnement haut de gamme, les passagers apprécient la lumière exceptionnelle du toit ouvrant panoramique. Sans oublier les sièges massant multipoints, la possibilité de personnaliser l'ambiance intérieure grâce au Peugeot i-Cockpit Amplify.

L'intuitivité à la portée de main

Laissez parler vos sensations à bord du nouveau Peugeot i-Cockpit dont Peugeot est encore le seul au monde à proposé avec le combiné tête haute dans le champ de vision et son environnement high-tech, digital, connecté et personnalisable. "Grace à l’arrivée du combiné numérique on peut enregistrer les informations que l'on souhaite, mettre le GPS au centre, etc. ", précise Laurent Charbois.

Le plaisir oui, mais responsable

Pour renforcer votre sécurité et votre plaisir de conduire, la conception du nouveau SUV Peugeot 5008 a été optimisée.

Associée aux motorisations performantes Blue HDI de 120, 150 CV et 180 CV ou avec un moteur à essence de 130 et 165 CV.

Info +