SPA auto fête son premier anniversaire à Besançon !

Ouvert le 13 mai 2016 au 4 rue de la poste, à l’Espace Valentin (en direction du Mégarama), le centre de lavage SPA auto a révolutionné le lavage automobile à Besançon : plus grand centre lavage de Bourgogne Franche-Comté avec ses 42 mètres de long, il est équipé des toutes dernières technologies pour proposer une qualité optimale de lavage.

Bien plus qu'un simple lavage

Ainsi SPA auto utilise uniquement des textiles douceur anti-rayures pour respecter la carrosserie. Le Lava Intensief, que SPA auto a été le premier à introduire en France, permet grâce à l’utilisation d’une mousse alcaline, d’éliminer toutes les micro-impuretés. Le SPA protect est un Polish qui offre une protection durable contre les salissures, qui préserve la brillance du véhicule et qui protège également la carrosserie des pluies acides. Laver sa voiture chez SPA auto c’est bien plus qu’un simple lavage... c’est un vrai soin pour votre auto.

SPA auto offre également à ses clients l’accès à une zone de libre-service complète (aspirateur, lave-tapis, gonfleur, soufflette) sans limite de durée. Grâce à SPA auto, de nombreux Bisontins apprécient enfin de laver leur voiture !

Laver sa voiture en respectant la nature

C’est aussi une entreprise éco-citoyenne qui respecte l’environnement en recyclant 95% de l’eau utilisée et en utilisant des produits bio-dégradables. Laver sa voiture chez SPA auto permet de collecter et traiter les polluants chimiques ou organiques accumulés sur la carrosserie (huile de moteur, métaux lourds, résidus de pneus et de plaquettes de freins, phosphates, hydrocarbures...) et d’éviter que la pluie les dissémine dans la nature et dans les nappes phréatiques !

Info +

Entreprise 100% Franc-Comtoise créée par Jérémy Guyen, SPA auto a déjà ouvert un second centre de lavage à Pontarlier en février dernier et l’ouverture de plusieurs autres centres est programmée.

C’est un beau départ pour une entreprise régionale innovante, que toute l’équipe de SPA auto veut fêter aujourd’hui avec ses clients !

* Participation au jeu réservée aux clients après passage en caisse. Voir conditions et règlement du jeu en caisse du centre de Besançon Valentin, sur le site internet www.spa-auto.fr et sur simple demande. Dotation globale de 5 000 € – valeur des lots disponibles sur simple demande et dans le règlement du jeu.



** Sur la base de deux soins SPA Deluxe + Lava/mois d’une valeur individuelle de 15 euros, dans la limite de 360 euros/an.