Start Meet Up : le Village by CA Besançon met un coup de projecteur sur les entrepreneurs à succès...

Pour ce nouveau module sur la crise de croissance, le Village by CA Besançon accueillait le co-fondateur d’une potentielle licorne française : Julien Coulon. Il a créé Cedexis en 2009. Cet aiguilleur du net dirige en temps réel le trafic de chaque internaute afin d’améliorer les performances d’accès aux sites internet et les applications mobiles. Aujourd’hui, la startup compte plus de mille clients et des bureaux à Paris, Portland, Londres, San Francisco, New York, Singapour et Tel Aviv. Cedexis fait partie des 50 startups à plus fort potentiel en Europe.

Témoignage d'un entrepreneur à succès...

Pendant une heure et demie, et devant près de 80 personnes, Julien Coulon a partagé son parcours entrepreneurial, ses conseils, ses astuces et ses outils pour réussir le passage à l’échelle de sa start-up.

La conférence s’est ensuite poursuivie sous la forme d’une table ronde où l’invité du jour a été rejoint par un investisseur et un startupper. Le public présent a lui aussi largement interagit à travers ses diverses questions. Dans l’après-midi, Julien Coulon s’est entretenu avec les startups du Village by CA Besançon lors de rendez-vous individuels où elles ont pu bénéficier de conseils dédiés.

