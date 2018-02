Station de Métabief : un grand slalom FIS Dames sur deux jours

La première FIS Dames se déroulera sur les nouvelles pistes homologuées FIS la "Renversante" et la "Berche Haute".

La compétition se déroulera sur deux jours :

Le jeudi, l'épreuve de la "Berche Haute" débutera à 17h30.

Le vendredi, les skieuses s'affronteront lors de "La Renversante" dès 9h45

Discipline de l'épreuve : Slalom

Cette course de type FIS (3ème niveau international après les Coupes du Monde et Coupes d’Europe) rassemblera les équipes de France, mais également des représentantes de très haut niveau provenant de Suisse, Italie, Andorre, Espagne ou Slovaquie, et dont certaines sont du Top 15 mondial.

Quel objectif ? "Vous faire découvrir ou redécouvrir à travers ces deux courses la magnifique station de Métabief et ses environs, afin de montrer que nos pistes sont suffisamment techniques pour recevoir le haut niveau dans nos montagnes du Haut Doubs", expliquent les organisateurs..



Ils rappellent d'ailleurs que la dernière FIS dans le massif, s’était déroulée il y a environ 15 ans à Piquemiette sur la Noire "Compétition" en Géant. Deux des représentants locaux, Anne–Laure Sandona et Jean-Michel Prost avaient d'ailleurs remporté cette épreuve.