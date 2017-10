Suppression des arrêts de trains Besançon-Dijon à Franois : une décision qui ne satisfait personne...

Informé du projet de suppression, le président du Grand Besançon Jean-Louis Fousseret a exprimé son opposition à Marie-Guite Dufay, présidente de Région et a demandé le réexamen de ces propositions. "Nous ne pouvons que regretter que les rencontres et échanges récents avec la Région Bourgogne Franche-Comté n’aient pas permis d’infléchir la position régionale, malgré l’évidence de l’utilité actuelle de ces dessertes et du rôle que pourrait jouer à l’avenir une desserte ferroviaire améliorée sur un secteur regroupant des milliers d’emplois, autour du CHRU et du Pôle Santé des Hauts-du-Chazal", indique Jean-Louis Fousseret.

Une décision "pas cohérente avec le développement de l'Ouest bisontin"

Le président du Grand Besançon indique que "Si nous pouvons comprendre les objectifs qui animent la Région, notamment sur la volonté d’amélioration de la performance du service (régularité, cadencement, facilité pour les usagers occasionnels, etc.), nous ne partageons pas les mêmes analyses sur l’utilité actuelle de cette halte, qui conduirait au caractère inévitable de la suppression de ces services."

Selon lui, "cette décision est très préjudiciable à la desserte et à l’animation de l’Ouest bisontin (secteur de Franois, Hauts-du-Chazal, Université, CHRU)."

Dès 2005, le Grand Besançon a engagé une étude conjointe avec la Région sur le potentiel de ce territoire "Ouest-bisontin". La Région avait alors décidé, dans un premier temps, de précisément renforcer l’offre sur la halte de Franois dans l’attente des résultats de l’étude et de la réalisation possible d’une nouvelle halte, dont le site reste à définir. Ce projet de halte a été identifié au sein du SRIT (Schéma régional des Infrastructures de Transport) 2015-2025 comme un pôle ayant une fonction régionale, localisé sur les deux axes ferroviaires majeurs (Saône-Doubs et Revermont).

"Le Grand Besançon continue donc à promouvoir l’intermodalité et la coordination entre les services Ginko et TER, conformément à l’esprit qui a animé notre partenariat avec la Région depuis ces dernières années, précise Jean-Louis Fousseret.

Une pétition contre la suppression des arrêts à Franois

Un collectif "pour sauvegarder les arrêts en gare de Franois" a été créé. Il lance une pétition pour que cette décision de la Région ne soit pas mise en application. Le collectif énumère les "impacts nombreux" qu'aurait cette suppression notamment pour les usagers et leur quotidien. (Lire pétition : www.change.org)

Infos +

Une réunion publique est prévue prochainement (la date précise n'est pas encore connue). "Le Grand Besançon sera présent pour défendre la prise en compte des besoins des usagers. Le président du Grand Besançon indiquera à la Région que cette modification est inacceptable en l’état."