Bouchons sur la route des vacances : comment occuper les enfants dans la voiture ?

Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.

Déjà, avec un peu de chance, vous allez partir tôt le matin, ils vont pouvoir finir leur nuit pendant quelques heures… Avant le départ, prenez l'oreiller de votre enfant (avec ses doudous s'il en a besoin) pour pouvoir dormir confortablement pendant le trajet quand il le souhaite. Petite musique calme, silence dans la voiture... ça passera plus vite !

Pour le reste du trajet, prévoyez la veille, avec eux, les jouets qu’ils ont envie d’emmener, ne leur imposez rien : figurines, poupées, doudous, livres, petites voitures, etc.

Lecture à bord

Si vos enfants ne sont pas malades en voiture, vous pouvez prendre un petit stock de livres avec des textes et des images à lire sur le trajet.

Un jeu de société

Il existe plusieurs versions de voyage. Les magasins de jouet en proposent aujourd’hui à petits prix et permettent aux enfants de passer le temps. Touché-coulé, Qui est-ce ?, Les 7 familles, Uno… Pour jouer tout seul ou avec ses frères et sœurs.

Karaoké en voiture

Mettez leurs musiques préférées et laissez-les chanter. Attention toutefois à ce que ce jeu ne perturbe pas votre concentration au volant.

Jouer en famille

Les devinettes, le "Ni oui, ni non" ou encore le "Téléphone arabe" : vous pouvez participer à animer le voyage avec vos enfants. Vous pouvez aussi pimenter la chose et vous lancer des défis : à celui qui aura devinez le plus de nombre sur la prochaine plaque d'immatriculation, ou celui qui verra une voiture bleue et rouge avant tout le monde.

Un film en attendant

Vous pouvez aussi leur proposer de regarder un film sur une tablette. (Attention à ne pas abuser des écrans et attention toutefois à ce que le film ne perturbe pas votre concentration au volant.)

Définissez les règles

Avant le départ, proposez-leur de remporter une surprise s’ils arrivent à ne pas dire "quand est-ce qu’on arrive ?", à ne pas râler ou crier, ou à garder leur ceinture jusqu’à l’arrivée.

Faites des pauses !

Il est également important de faire des pauses toutes les 2 heures d'une durée de 30 minutes minimum pour prendre l’air, se reposer, se dégourdir les jambes (y compris pour les petits !), manger un morceau et boire une boisson (sans alcool évidemment). Ça fera du bien au conducteur comme à tous les passagers !