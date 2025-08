Haricot verts en salade et homard du restaurant Le Grapiot

Entrée facile et onéreuse

Préparation : 1 h Cuisson : 15 min

Ingrédients pour 4 personnes :

1 homard,

4 poignées de haricots verts frais,

1 botte de persil,

1 échalote,

1 citron jaune bio,

1 bon vinaigre balsamique,

1 bouquet garni (optionnel),

80 g de mayonnaise (maison de préférence),

fleur de sel.

Cette recette ne sera pas un pas à pas mais un ensemble de petits trucs et astuces, le résultat final ne pourra que dépendre de vous et vos goûts.

Étapes de la recette

Le homard. Faites cuire le homard dans une eau très salée (environ 30 g de gros sel par litre d’eau). Dans cette eau vous pourrez y mettre les queues de persil, le bouquet garni, des graines de coriandre ou alors rien du tout, au naturel. Un homard se cuit environ 3 min pour le corps et entre 6 et 10 min pour les pinces. Pour cela, mettez-le entier dans l’eau bouillante, ressortez-le au bout de 3 min, coupez-le et remettez les pinces dans l’eau entre 3 et 7 min.

Les haricots verts. Faites cuire également les haricots verts dans une eau assez salée, tout en les gardant très croquants, puis mettez-les dans un saladier d’eau froide pour les refroidir et pour qu’ils gardent leur couleur. Égouttez-les rapidement.

La mayonnaise. Faites une mayonnaise comme à votre habitude. Vous pouvez ajouter le zeste d’un citron jaune, et pour les plus courageux, une cuillère à soupe de crème fouettée, cela l’allègera en texture.

Assaisonnement. Ciselez super finement une échalote, hachez le persil. Tout est quasiment prêt, il faut maintenant tailler les haricots verts en bâtonnets d’environ 1 à 2 cm de longueur, les assaisonner avec une petite cuillère d’échalote, une autre de persil et surtout du vinaigre balsamique et de la fleur de sel (le tout à votre goût). Retirez la chair du homard et coupez-la en morceaux.

Dressage. Disposez dans le fond de l’assiette une cuillère à soupe de mayonnaise au citron, puis la salade de haricots, terminez par des morceaux de homard. Si vous avez quelques croûtons cela s’accommodera parfaitement avec cette entrée. Indiquez à vos convives de mélanger l’ensemble pour la dégustation.