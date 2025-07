Exclusivité - Trois nouvelles enseignes arrivent bientôt à la Galerie Chateaufarine de Besançon...

Kiko Milano, la marque italienne de cosmétiques fondée en 1997, ouvrira une seconde boutique bisontine le 13 septembre*. Elle proposera sa large gamme de 1.200 produits, allant du maquillage pour le teint, les lèvres, les yeux, aux soins pour les cheveux.

Balaboosté, enseigne française spécialisée dans les bijoux fantaisie et les accessoires tendance, ouvrira ses portes à la fin du mois de septembre*. Présente sur le marché depuis 30 ans, elle s’implante pour la première fois à Besançon (or corner), avec des collections accessibles et dans l’air du temps.

Enfin, Kraft, une enseigne dédiée à la décoration et aux idées cadeaux, fera également son arrivée à la galerie fin septembre*. Créée en 2017 et développée en franchise depuis 2019, elle ouvre sa première boutique à Besançon (et la deuxième en Bourgogne Franche-Comté). Au programme : plusieurs milliers de références, incluant mobilier, plantes, bougies, cosmétiques naturels et objets déco.

*les dates d'ouverture sont susceptibles de changer