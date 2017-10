Swarovski : quand l'histoire d'un savoir-faire familial brille à Besançon…

C'est dans un espace habillé de brillance, dans un style raffiné et lumineux qu'une œuvre d'art trône pour le plaisir des yeux au cœur de la boutique : le lustre Chrysalis composé de 300 pierres de cristal. La vitrine dénote dans la galerie par ses bijoux, son éventail de cristal dont la scintillance attire les regards.

Nicolas, gérant de la boutique, ainsi que Bruno et Laetitia sont à votre service pour vous guider dans vos recherches, vos envies et pour vous faire briller !

Swarovski est aussi à Pontarlier

Nicolas Ordonez a également ouvert 2011 un point de vente multimarque à destination des habitants du Haut-Doubs en l'installant à Pontarlier "dans un souci de complémentarité", nous précise le gérant.

Swarovski, une histoire de famille…

Depuis 1895, le savoir-faire du fondateur Daniel Swarovski en matière de taille du cristal a défini la société. En 1891, sa vision était de créer un "diamant pour tous". Il a inventé une machine électrique qui créait une taille d'une précision incomparable, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le cristal. Dans les années 20, des clubs de jazz américains aux maisons de couture parisiennes, les robes ruisselaient de perles et de cristaux Swarovski, reflétant l'enthousiasme de l'époque. Sa passion pour l’innovation et le design en a fait la première marque mondiale de bijoux et d’accessoires en cristal taillé. Aujourd’hui, la famille perpétue la tradition.

Les nouvelles tailles, couleurs et formes sont conçues et réalisées chaque jour dans la maison mère historique de Wattens. Le sertissage des cristaux Swarovski est rendu possible grâce à des techniques brevetées comme Pointiage ® qui confèrent une grande précision au travail fait main.

"La marque porte le nom d'une personne qui est très impliquée et passionnée, contrairement à d'autres marques", nous confie Nicolas Ordonez, "À travers nos produits, c'est cela que l'on voit. On est partout, on est une véritable source d'inspiration".

Infos +

Swarovski

Galerie Chateaufarine – rue René Char, 25 000 Besançon

Ouvert du lundi au samedi de 09 h 30 à 20 h 00