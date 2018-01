D'origine italienne, Patrick Moraschetti avait déjà son idée d'épicerie italienne depuis longtemps : "Depuis que j'ai 25 ans, j'y pense. Un jour, en Italie, j'ai rencontré Antonio, le gérant de la boutique italienne Pasti Ficciol Alla Pieve à Iseo. Il travaillait de manière artisanale avec des produits frais et de vraies recettes. Le jour où j'ai voulu créer mon entreprise, j'ai ressorti sa carte et je suis finalement allé travailler avec lui pendant trois semaines. Il m'a transmis son savoir et ses recettes", explique le gérant. "J'ai commencé par aménager mon sous-sol avant de lancer ma boutique".

Des circuits courts, des pastas-box …

Au milieu de ses machines directement importées d'Italie, le gérant assure vouloir travailler en circuits-courts, avec des produits frais et des plats "faits maison" : "je ferai des pâtes au laminoir, des gnocchis, des lasagnes, des tagliatelles, des macaronis, des raviolis frais…". En plus des pâtes fraiches, des pastas-box à emporter seront vendues le midi "avec des sauces faites maison" ainsi que des produits tels que de la charcuterie, des fromages, du vin, de la semoule bio…



