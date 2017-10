Vib's à Besançon : réouverture de 700 m2 pour trois enseignes de prêt-à-porter

"Les travaux nous ont permis de donner plus de place à chaque enseigne", explique Laëtitia Mareschal la responsable de la boutique. "Le rayon homme est mis en avant pour la marque Bonobo".

"Passer d'un boutique à l'autre"

Ouvert depuis 2011, Vib's regroupe trois magasins de prêt à porter à savoir : Cache-cache, Bonobo et Bréal. "La cliente peut passer d'une boutique à l'autre très facilement. Elle peut aussi bien prendre un petit haut à cache-cache, puis une veste à Bonobo et trouver un pantalon à Bréal", souligne la responsable." Cela lui permet de diversifier ses achats. Cache-cache a des couleurs, du peps, Bonobo mise sur la charte du respect de la nature avec de la Jeannerie bio et Bréal est un ancien pantalonnier et a un style cocooning".

