155.000 € pour revégétaliser le parvis de la gare à Belfort

Cette année, la particularité est que ces projets ont été co-construits avec les habitants autour du thème "le sport et la nature en ville". Deux ateliers ont été organisés pour mettre en œuvre cette collaboration et imaginer les projets de demain, rassemblant au total 70 participants. Au final, six propositions ont été soumises au vote.

Avec 480 votes, soit 37 % de la totalité, c’est le projet "végétalisation du parvis de la gare" qui a été choisi, et sera réalisé grâce à une enveloppe annuelle de 155.000 € allouée par la municipalité.

Le projet

Celui-ci propose de rendre l’entrée de ville plus végétale et donc plus "agréable". Il comprend, entre autres, la plantation d’arbres, de fleurs, l’installation de bancs, et une arche végétalisée à l’entrée du passage souterrain. Sa mise en œuvre est prévue pour courant 2026. La proposition a pour objectif de "renforcer l’image de ville verte et accueillante de Belfort, dans la continuité de son label 4 fleurs".