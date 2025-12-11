Jeudi 11 Décembre 2025
185 tonnes de denrées collectées pour la banque alimentaire cette année en Franche-Comté

Publié le 11/12/2025 - 10:58
Mis à jour le 11/12/2025 - 10:10

La Banque alimentaire a dévoilé mercredi 10 décembre 2025 le bilan de sa collecte nationale 2025 qui s’est tenue les 28, 29 et 30 novembre dans l’ensemble des enseignes partenaires de la région Franche-Comté.

Image d'archives © Jean-Charles Sexe
Image d'archives © Jean-Charles Sexe

Dans son communiqué, la Banque alimentaire parle d’une "mobilisation exceptionnelle" du public, des bénévoles, des salariés et des magasins qui a permis de récolter 185 tonnes de denrées alimentaires. Des dons "précieux" qui vont permettre d’assurer une distribution régulière auprès de plus de 100 associations partenaires venant en aide à 35.000 personnes en situation de précarité dans toute la Franche-Comté.

Une mobilisation massive des bénévoles

Au total ce sont plus de 2.000 bénévoles mobilisés dans les supermarchés, les entrepôts et sur la chaîne logistique qui ont pris part à la collecte. Une implication qui a en effet permis d’assurer : 

  • une présence dans plus de 200 magasins ;
  • le transport des denrées vers les entrepôts de la Banque Alimentaire ;
  • le tri et la mise en palette des produits.

Des besoins qui restent importants

Malgré ces résultats encourageants, "la demande d’aide alimentaire continue d’augmenter dans notre région", ajoute encore la Banque alimentaire qui rappelle que "la solidarité peut s'exprimer toute l’année" grâce notamment à des dons financiers jusqu’au 31 décembre via “monpaniersolidaire.org” (déductible à 75%) ; du mécénat d’entreprise ; du bénévolat régulier ou ponctuel ou encore des dons de produits non périmés. 

Publié le 11 décembre à 10h58 par Elodie Retrouvey
Société

NIÈVRE (58)
Société

Nièvre : un abattoir suspendu après des accusations de L214

Un abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) a été temporairement suspendu par la préfecture, mercredi, après une enquête de l'association de défense des animaux L214 évoquant des bêtes découpées, voire décapitées et même brûlées au chalumeau, encore vivantes, "sous les yeux des services vétérinaires". 

Publié le 11 décembre à 09h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

Un clic = 1 € de jouets : le CHU de Besançon relance son “Noël magique”

1 vote = 1 euro • Le CHU de Besançon participe, cette année encore, à l’opération "Noël magique à l’hôpital". Chaque internaute a la possibilité de voter gratuitement en ligne et faire gagner un euro au service pédiatrique de Besançon jusqu'au 24 décembre 2025. Depuis plus de 15 ans, cette opération permet aux services pédiatriques de bénéficier de nombreux jouets.

Publié le 9 décembre à 16h30 par Alexane
Besançon
Société

Laïcité : à Besançon un tramway et des projets pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905

À l’occasion de la Journée nationale de la laïcité, célébrée le 9 décembre, la Ville de Besançon affirme son engagement en commémorant cette année un anniversaire historique : les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, texte fondateur consacrant la séparation des Églises et de l’État et garantissant la liberté de conscience.

Publié le 9 décembre à 08h50 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Société

“Énergie moins chère ensemble” : une offre énergétique négociée par l’UFC Que choisir

Jusqu’au 20 décembre 2025, il est possible de bénéficier de l’offre énergétique négociée par l’UFC que Choisir dans le cadre de la campagne "Énergie moins chère ensemble". Zoom sur ce dispositif avec Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon.

Publié le 8 décembre à 18h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Société
L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

PUBLI-INFO • Grâce  à la Carte Avantages jeunes, la Région Bourgogne-France-Comté propose à tous les jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de 3200 avantages. Cette carte offre de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne.

Publié le 8 décembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, Chloé M. amène le Slam et libère la parole dans les résidences autonomie

VIDEO • À notre arrivée à la salle d’animations de la résidence des Lilas dans le quartier de Palente à Besançon, une dizaine de résidents étaient déjà installés pour l’atelier "Slam" proposé par Chloé M. depuis le mois de septembre 2025. Une animation engagée dans la continuité des actions du CCAS de Besançon. Nous avons assisté à un atelier…

Publié le 4 décembre à 18h00 par Hélène L.

