185 tonnes de denrées collectées pour la banque alimentaire cette année en Franche-Comté

La Banque alimentaire a dévoilé mercredi 10 décembre 2025 le bilan de sa collecte nationale 2025 qui s’est tenue les 28, 29 et 30 novembre dans l’ensemble des enseignes partenaires de la région Franche-Comté.

Dans son communiqué, la Banque alimentaire parle d’une "mobilisation exceptionnelle" du public, des bénévoles, des salariés et des magasins qui a permis de récolter 185 tonnes de denrées alimentaires. Des dons "précieux" qui vont permettre d’assurer une distribution régulière auprès de plus de 100 associations partenaires venant en aide à 35.000 personnes en situation de précarité dans toute la Franche-Comté.

Une mobilisation massive des bénévoles

Au total ce sont plus de 2.000 bénévoles mobilisés dans les supermarchés, les entrepôts et sur la chaîne logistique qui ont pris part à la collecte. Une implication qui a en effet permis d’assurer :

une présence dans plus de 200 magasins ;

le transport des denrées vers les entrepôts de la Banque Alimentaire ;

le tri et la mise en palette des produits.

Des besoins qui restent importants

Malgré ces résultats encourageants, "la demande d’aide alimentaire continue d’augmenter dans notre région", ajoute encore la Banque alimentaire qui rappelle que "la solidarité peut s'exprimer toute l’année" grâce notamment à des dons financiers jusqu’au 31 décembre via “monpaniersolidaire.org” (déductible à 75%) ; du mécénat d’entreprise ; du bénévolat régulier ou ponctuel ou encore des dons de produits non périmés.