1er mai : quel est le programme des manifestations en Bourgogne Franche-Comté ?

Jeudi 1er mai 2025, l’intersyndicale CGT, FSU et Solidaires appelle les travailleurs, travailleuses, étudiant(e)s et citoyen(ne)s à se rassembler à 10h30 sur l’esplanade des Droits de l’Homme à Besançon. Une manifestation placée sous le mot d’ordre ”Paix, libertés, justice sociale !”, alors que la Journée internationale des travailleurs prend, selon les syndicats, une résonance inédite dans un contexte mondial de tensions et de régressions sociales.