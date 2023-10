1er novembre : modifications des jours de collecte des déchets dans le Grand Besançon

Lancé par l’UTEP du CHU de Besançon, le nouveau podcast "Des/équilibres" regroupe dix témoignages de patients dont chaque épisode dure 20 minutes. "Chacun y raconte de manière sensible son vécu de la maladie". Objectif : accompagner les malades et sensibiliser les étudiants et les professionnels dans le milieu de la santé.