Eurockéennes : des tarifs spéciaux pour y aller en train 

En fonction de la gare de départ de Bourgogne-Franche-Comté empruntée, les tarifs s’échelonnent de 6 à 26€ l’aller-retour à destination de Belfort. Pour les enfants, un tarif unique de 2€ l’aller-retour est mis en place quelle que soit la gare de départ régionale choisie.

Ces tarifs sont valables pour un aller-retour dans la même journée ou avec un retour un autre jour pendant la durée du festival, permettant ainsi d’assister aux concerts en soirée ou aux festivaliers de rester plusieurs jours sur site pour profiter de l’évènement.

Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté, dans la limite des places disponibles. Ils sont non échangeables et non remboursables.

Navettes

Des navettes Mobigo gratuites au départ de la gare de Belfort Ville sont mises en place pour se rendre aux portes du festival (gare de Bas Evette) en 10 minutes.

Jeudi 3 juillet : de 15h19 à 1h58 pour le dernier retour

Vendredi 4 et au samedi 5 juillet : de 15h19 à 4h13 pour le dernier retour

Dimanche 6 juillet : de 15h19 à 2h43 pour le dernier retour

Pour mieux répondre aux besoins des festivaliers, des trains supplémentaires sont mis en place avant et après les concerts, permettant ainsi de profiter pleinement des soirées tout en rentrant en toute sécurité.

Infos pratiques

Les billets à tarif réduit pour les Eurockéennes de Belfort sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mobigo par téléphone au 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi, de 7h à 20h), via l'application Mobigo, ou sur les réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter).