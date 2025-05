52.000€ de soutien pour 5 associations bisontines aux projets solidaires et éducatifs

Ces soutiens s’inscrivent dans le cadre du nouveau mandat de la Fondation groupe EDF, lancé en janvier 2025 pour une durée de cinq ans. Il vise "à favoriser l’égalité des chances en ciblant la population des jeunes apprenants et à contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus durable" précise la fondation groupe EDF dans son communiqué.

En région Bourgogne-Franche-Comté, un dispositif dédié au mécénat territorial permet d’accompagner des projets d’intérêt général portés par des structures locales. Les projets soutenus s’articulent autour des deux axes principaux : l’éducation-formation comme leviers d’action et d’insertion et les actions éco-citoyennes en faveur d’un monde plus durable et plus juste explique encore la fondation.

Au total, 21 projets répartis sur l’ensemble de la région ont été désignés lauréats et ont bénéficié d’un soutien financier global de 150.000 €.

Les 5 projets mis à l’honneur à Besançon

Lors de la cérémonie, la Fondation groupe EDF a remis officiellement les aides financières aux porteurs de projets suivants :

Coup de pouce : 14 000€

Dans le cadre d'un projet visant à offrir un accompagnement scolaire aux élèves de maternelle et de primaire rencontrant des difficultés, 36 clubs verront le jour en Bourgogne-Franche-Comté d'ici 2024-2025.

Présent dans le 21, 25, 70 et 90.

Le Secours catholique : 7 000€

Un projet qui vise à dynamiser un espace dédié à la promotion des valeurs d'écologie et de justice sociale, en favorisant les échanges intergénérationnels à travers des animations et des ateliers de partage de savoirs.

Présent à Besançon.

Énergies jeunes : de 14 000€

Un projet pédagogique innovant, déployé sur trois années scolaires, qui ambitionne de raviver l’envie d’apprendre chez 285 élèves de primaire et de collège issus de zones isolées ou moins favorisées en Bourgogne-Franche-Comté. En mobilisant les capacités psychosociales des jeunes, ce programme vise à renforcer leur engagement scolaire.

Présent dans le 21, 39, 71 et 89.

École de la deuxième chance du Doubs : 5 000€

Un projet novateur visant à établir un ambassadorat écocitoyen à Besançon, en confiant à 12 stagiaires de l'École de la Deuxième Chance (E2C), formés à l'écocitoyenneté, la mission de transmettre leur expertise aux 70 autres stagiaires tout au long de leur parcours de six mois. Ces ambassadeurs auront également pour objectif de sensibiliser les habitants des quartiers.

Présent à Besançon.

Groupe Tetras Jura : 5000€

Un projet pluriannuel de protection de la biodiversité du Haut Jura, particulièrement menacée par le changement climatique, notamment le Grand Tétras, une espèce en danger d'extinction. Ce programme se concentre sur la sensibilisation et l'implication des parties prenantes et des populations locales.

Présent à Besançon.

Ces contributions "permettront de concrétiser des initiatives variées, qu’il s’agisse d’actions éducatives et de formation, d’insertion professionnelle ou de sensibilisation à la transition écologique" conclut la fondation groupe EDF.