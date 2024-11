Le groupe HOLLS sort un nouveau single...

Créé en 2023 à Besançon, HØLLS propose un post-metal qui joue sur les nuances en alternant des montées en puissance avec des passages plus lourds et atmosphériques.

Tout part du guitariste Mickaël Pergaud, qui imagine le socle des morceaux avant de chercher des musicien·ne·s. Son comparse et second guitariste Geoffrey Martinazzo permet d’affiner les structures, qui sont ensuite travaillées et modifiées selon les envies de tout le monde. La formation trouve son line up définitif en octobre 2023 et après divers bassistes et batteurs, Samuel Dubail et Michaël Guarné assurent la stabilité rythmique du quintet. Présente depuis les prémices du projet, Sandra Chatelain et sa voix singulière confèrent une réelle identité à l’ensemble des titres.

Abordant des thèmes sombres liés aux comportements humains dévastateurs d’une part de l’humanité, le groupe se veut néanmoins porteur d’espoir dans sa démarche créative et dans l’énergie qu’il dégage.

(Communiqué)