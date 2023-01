80 usagers du Tram' et 50 automobilistes contrôlés à la sortie d'une discothèque à Chalezeule

Police nationale et gendarmerie nationale ont été mobilisées pour une opération conjointe aux abords de la discothèque Le Teasing et dans le Tram’ ce vendredi 27 janvier vers 5h du matin.

Cette opération s’est déroulée à la demande des agents Ginko qui ont rapporté à plusieurs reprises aux forces de l’ordre les difficultés auxquelles ils faisaient face à la sortie de la discothèque dans le tramway : ivresse, fraude au titre de transport, insultes, etc. L’objectif était de sensibiliser les fêtards à conserver un comportement sain en sortie de boîte dans le tramway et avec les agents Ginko, et d’appréhender les automobilistes en état d’ivresse.

Bilan

80 jeunes voyageurs ont été contrôlés dans le tramway dont 15 ont été verbalisés pour non-présentation d’un titre de transport. La gendarmerie et la police, dans leur circonscription respective, ont contrôlé 50 automobilistes dont trois conduisaient en état d’ivresse. Enfin, une personne a reçu une amende pour possession d’une petite quantité de résine de cannabis.