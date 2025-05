80e anniversaire de la commémoration du 8 mai 1945 : les événements à Besançon

Le 8 mai 1945 marque la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. "80 ans après, cette journée est un hommage à toutes les victimes de cette période sombre de notre humanité" précise la Ville de Besançon dans son communiqué.

En plus de la traditionnelle cérémonie commémorative, des événements seront également organisés. Après avoir assisté à la commémoration du Bombardement de la ville en novembre dernier, la maire de Besançon, Anne Vignot, recevra à son tour, Martin Horn, maire de Fribourg-en-Brisgau, marquant l’engagement commun européen, "dépassant les frontières, à ne rien oublier pour ne jamais, jamais subir à nouveau les atrocités d’une guerre et d’une idéologie totalitaire".

Cérémonie, lecture, visites et autres

Une cérémonie civile suivra celle militaire ce même 8 mai à 11h00 avec une lecture d’extraits des Cahiers de l’espérance de Jeanne Oudot par la classe de 2nde engagée – défense et mémoire du lycée Jules Haag et des prises de paroles des deux maires.

À 14h30, une balade contée musicale et bilingue (français, ukrainien) "Le Chant des partisanes" sera proposée avec la compagnie la Fausta/Pasakotojai à l’esplanade des Droits de l’Homme. À 16h, toujours au même endroit, aura lieu le concert de la Libération de l’orchestre universitaire de Besançon - Franche-Comté devant la plaque du jumelage.

Le musée de la Résistance et de la Déportation proposera également des visites guidées à 14h et 16h. D’autres événements sont également prévus autour du 8 mai. Le collège Victor Hugo inaugurera notamment des salles le 7 mai et présentera à nouveau son exposition les 8 et 10 mai.

Et aussi… Autour du 8 mai

Mardi 6 mai à 15h

Conférence "Les Chaprais sous l’Occupation" - Habitat Jeunes Les Oiseaux

Que se passe-t-il dans le quartier des Chaprais sous l’Occupation ? Quels services allemands sont installés dans le quartier ? Quelles sont les forces résistantes en action ? Et que s’y passe-t-il lors de la Libération et la commémoration de la Victoire, le 8 mai 1945 ? Orianne Vatin, auteure du livre Besançon : de l’Occupation à la Libération (éd. Cêtre) et le Collectif Histoire des Chaprais, en coopération avec Besançon Historique et Besançon j’aime ma ville.

Durée : 2 h

Gratuit

Réservation préalable nécessaire (places limitées) à chapraishistoire@gmail.com ou 06 70 29 61 50

Jeudi 8 et samedi 10 mai

Exposition "Le lycée Victor Hugo dans la Seconde Guerre mondiale" - Collège Victor Hugo

Comment les élèves et les personnels du lycée Victor Hugo ont-ils traversé les terribles épreuves de la seconde guerre Mondiale ?

Avec le soutien du collectif histoire des Chaprais.

Visites guidées à partir de 14 h 15

Mercredi 7 mai

Hommage aux anciens élèves et professeurs résistants - Collège Victor Hugo, de 9h à 12h

Dénomination de lieux :

Salle Henri Fertet (ancien élève).

Espace Raymond Tourrain (ancien élève).

Espace Camille Charvet-Kahn (professeure de sciences physiques au lycée Victor Hugo de 1939 à 1940).

Salle Alexandre Kreisler (ancien élève et professeur de lettres classiques).

Salle Pierre Tourneux (ancien élève et professeur d’anglais).

Vendredi 9 mai

Journée de l’Europe

Balade libre – Parcours "sur les traces de l’Europe à Besançon".

Durée : 2 h

Gratuit

Lieu de rendez-vous : Maison de l’Europe – 26 D rue de la République

Inscriptions en groupes : 03 81 21 29 55 ou besancon@bfc-europe.eu

Mercredi 14 mai

Conférence "l’Europe de la défense et de la paix" - Hôtel de Ville à 20h

Dans le cadre des 75 ans de la construction européenne Coralie Mayeur Carpentier, maître de conférences en droit public à l’université Marie et Louis Pasteur.