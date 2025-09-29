À Besançon 300 personnes ont marché pour le Climat, la Justice et les Libertés

Plus de 300 personnes ont pris part à la Marche Climat, Justice, Libertés organisée à Besançon dimanche 28 septembre 2025. L’événement était porté par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes.

Après un concert et des prises de paroles au parc de la Gare d’Eau, le cortège s’est élancé vers 11h pour rejoindre le parc urbain de Planoise via le pont Charles De Gaulle, le boulevard Brulard, le boulevard Allende et la place Cassin.

Les manifestants se sont réunis pour faire valoir plusieurs revendications :

exiger des mesures fortes face à l’urgence climatique et sociale ;

contester les choix politiques qui maintiennent les privilèges d’une minorité au détriment des vies, des territoires et des solidarités ;

faire entendre leurs voix pour les libertés et la justice, ici et ailleurs.

Les manifestants se sont rassemblés pour dire non "à l'injustice, non aux inégalités, non à la pollution, non à la violence, non à l’extractivisme, non à la tyrannie, non à la destruction, non aux génocides". Mais également "pour un avenir fondé sur la paix, les énergies propres et la justice, la démocratie et l’État de droit, pour une vie épanouissante pour toutes et tous sur une planète sûre".

Cet événement répondait à l’appel international "Draw the line", initié par des peuples autochtones d’Amérique latine précisent les associations. "Draw the line" enjoint ainsi à "fixer des limites pour sauver le climat, à reprendre le contrôle sur notre avenir" concluent-elles.