Lundi 29 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société

À Besançon 300 personnes ont marché pour le Climat, la Justice et les Libertés

Publié le 29/09/2025 - 10:04
Mis à jour le 29/09/2025 - 09:02

Plus de 300 personnes ont pris part à la Marche Climat, Justice, Libertés organisée à Besançon dimanche 28 septembre 2025. L’événement était porté par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

© Alternatiba
© Alternatiba

Après un concert et des prises de paroles au parc de la Gare d’Eau, le cortège s’est élancé vers 11h pour rejoindre le parc urbain de Planoise via le pont Charles De Gaulle, le boulevard Brulard, le boulevard Allende et la place Cassin.

Les manifestants se sont réunis pour faire valoir plusieurs revendications :

  • exiger des mesures fortes face à l’urgence climatique et sociale ;
  • contester les choix politiques qui maintiennent les privilèges d’une minorité au détriment des vies, des territoires et des solidarités ;
  • faire entendre leurs voix pour les libertés et la justice, ici et ailleurs.

© Alternatiba

Les manifestants se sont rassemblés pour dire non "à l'injustice, non aux inégalités, non à la pollution, non à la violence, non à l’extractivisme, non à la tyrannie, non à la destruction, non aux génocides". Mais également "pour un avenir fondé sur la paix, les énergies propres et la justice, la démocratie et l’État de droit, pour une vie épanouissante pour toutes et tous sur une planète sûre".

Cet événement répondait à l’appel international "Draw the line", initié par des peuples autochtones d’Amérique latine précisent les associations. "Draw the line" enjoint ainsi à "fixer des limites pour sauver le climat, à reprendre le contrôle sur notre avenir" concluent-elles.

alternatiba climat france nature jardins des vaîtes justice liberté marche pour le climat zero dechet

Publié le 29 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

À Besançon 300 personnes ont marché pour le Climat, la Justice et les Libertés

Plus de 300 personnes ont pris part à la Marche Climat, Justice, Libertés organisée à Besançon dimanche 28 septembre 2025. L’événement était porté par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba climat france nature jardins des vaîtes justice liberté marche pour le climat zero dechet
Publié le 29 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire
Publié le 28 septembre à 17h30 par Alexane
France
Santé Société

Temps d’écran des enfants de 3 à 11 ans : un usage précoce, quotidien et marqué par les inégalités sociales

Santé publique France a publié le 25 septembre 2025 une synthèse inédite sur l’exposition aux écrans des enfants de 3 à 11 ans scolarisés en maternelle et en élémentaire. Cette publication s’appuie sur les données de l’enquête Enabee (Étude nationale sur le bien-être des enfants) et dresse pour la première fois un état des lieux représentatif de l’exposition aux écrans des enfants sur leur temps de loisirs.

écran enfant étude jeux vidéo santé publique france smartphone télévision
Publié le 28 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Social Société

Étudiants pauvres à Besançon, des bibliothécaires universitaires mobilisées

"Tout euro économisé, c’est un de plus pour se nourrir". Au contact quotidien des étudiants, des bibliothécaires universitaires mesurent pleinement les difficultés financières de certains. Alors, pour les aider à économiser sur certaines dépenses, elles ont imaginé des actions concrètes. Suivons-les…

bibliothécaires bibliothèque unversitaire étudiants précarité universite
Publié le 28 septembre à 09h00 par Thierry Brenet
Chalezeule
Société

À Chalezeule, les travaux de la centrale photovoltaïque “Les Andiers” a commencé

La société de projet SAS Andiers PV, réunissant Grand Besançon Métropole, Opale Énergies Engagées et Ercisol, annonce ce vendredi 26 septembre, le démarrage officiel des travaux de construction de la centrale photovoltaïque sur l’ancien site d’enfouissement de déchets inertes (ISDI*) de Chalezeule. 

centrale photovoltaique Grand Besançon Métropole les andiers photovoltaïque travaux
Publié le 27 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d’Europe, une espèce menacée

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d’Histoire Naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), ”l’écrasement routier constitue aujourd’hui l’une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

hérisson protection
Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Quand l’argent suisse à une odeur différente de l’argent français… À la découverte des chiens de la brigade cynophile de la région Bourgogne-Franche-Comté

VIDEO • Une cérémonie s’est tenue vendredi 26 septembre 2025 au Fort des Justices à Besançon suite à un séminaire annuel d’entraînement des équipes cynophiles de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et des cantons Jura, Neuchâtel, Vaud, Fribourg (Suisse). L’occasion de parler de ses chiens hors du commun, qui permettent aussi de sauver des vies.

chien cynophile elodie montet gendarmerie
Publié le 26 septembre à 17h59 par Hélène L.
École-Valentin
Social Société

“Je ne sais pas d’où ça vient” : les produits étiquetés par les agriculteurs au carrefour d’École-Valentin

VIDEO • Suite à un appel national des syndicats d’agriculteurs qui s’opposent aux accords sur le MERCOSUR, traité de libre-échange que la Commission européenne a fraichement validé avec plusieurs pays d'Amérique latine, les jeunes agriculteurs et la FDSEA 25 ont mené une action ce 26 septembre 2025 au carrefour d’École-Valentin. Au programme ? Étiquetage des produits pour plus de clarté pour les consommateurs.

agriculteurs fdsea fnsea jeunes agriculteurs mercosur supermarché
Publié le 26 septembre à 17h32 par Hélène L.
Dijon
Société

Du fumier déversé devant un journal à Dijon : ”une attaque à la liberté de la presse”

Ce jeudi 25 septembre à Dijon, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) de la Côte-d’Or ont déversé trois bennes de fumier et de pneus dans la cour du média Le Bien Public. Cette action s’est déroulée en marge d’une mobilisation contre les normes, la concurrence et le Mercosur. Pour l’association de protection des animaux L214, il s’agit d’une attaque à la liberté de la presse.

agriculture association L214 fdsea jeunes agriculteurs liberté de la presse
Publié le 26 septembre à 14h53 par Alexane
Besançon
Société

Mikaël Demenge, l’infatigable promoteur de Besançon, bientôt décoré de la Médaille du tourisme

Mikaël Demenge, citoyen engagé et fier représentant de Besançon, figure bien connue pour son rôle de communicant et d’homme de réseau, notamment grâce à la création du groupe Facebook ”Besançon j’aime ma ville” qui rassemble plus de 30.000 membres, va être décoré de la Médaille du tourisme. Cette distinction lui sera remise par la ministre chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, selon un courrier daté du 4 septembre 2025.

besancon booster de bonheur Besançon j'aime ma ville influenceur mikael demenge ministre tourisme
Publié le 26 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Nature Société

À Besançon, une marche pour le climat, la justice et les libertés prévue ce dimanche

Une centaine d’organisations, de collectifs, de mouvements et d’associations appellent à rejoindre la grande journée nationale de mobilisation “Climat, Justice, Libertés” le dimanche 28 septembre 2025. À Besançon, l’une d’entre elle aura lieu dès 10h30 à la Gare d’eau. Elle est portée localement par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba associations france nature environnement jardins des vaîtes marche pour le climat zero dechet
Publié le 28 septembre à 08h45 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

En images - La 11e édition du Week-end du Chat Perché
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 12.42
peu nuageux
le 29/09 à 09h00
Vent
1.9 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
100 %
 