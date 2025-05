À Besançon, 5 entrepreneurs lancent le Collectif Domino pour renforcer la visibilité des entreprises

Cinq professionnels de la communication ont lancé officiellement, le 27 mai 2025 à Besançon, la création de leur Collectif Domino, une initiative née d’un travail collaboratif amorcé en 2024. Leur ambition : mutualiser leurs expertises tout en conservant leur indépendance, afin d’offrir aux entreprises une communication plus cohérente, réactive et percutante.

Face aux crises économiques successives et à une concurrence toujours plus vive, les très petites entreprises (TPE) et micro-entreprises cherchent de nouvelles stratégies pour renforcer leur résilience. Le regroupement entre prestataires spécialisés apparaît comme une solution pertinente. C’est dans ce contexte qu’est né le Collectif Domino, autour d’un constat partagé : la diversité des compétences en communication exige souvent des collaborations pour répondre efficacement aux appels à projets ou accompagner des stratégies globales.

Une alliance stratégique entre indépendants

Composé de cinq entrepreneurs, le collectif regroupe des profils complémentaires :

Océane et Nicolas Agnelot, de l’Agence Rexane, spécialisés dans la création de sites internet et d’applications ;

Delphine Clerc-Serrette, de Pétillance, experte en storytelling et rédaction de contenus ;

Marlène Roudier, fondatrice de l’Agence Yuzu, en charge de la stratégie réseaux sociaux et de la communication événementielle ;

Adeline Cointe, fondatrice de Haut comme 3 comm, en charge des relations presse.

Chacun garde sa structure juridique, tout en collaborant étroitement pour proposer des solutions globales. "Nous travaillons en mode projet ; c’est à la fois une force pour nous mais aussi pour nos clients qui n’ont pas à manager plusieurs prestataires et rabâcher les mêmes infos à chaque fois”, explique Marlène Roudier.

Une réponse aux besoins des entreprises

Cette organisation a pour but de répondre à des projets d’envergure avec efficacité, tout en s’appuyant sur l’intelligence collective. ”De ce fait, nous avons une vision d’ensemble qui permet de proposer la meilleure solution pour nos clients et nous facturons au prix juste en tenant compte des productions de nos collègues”, précise Delphine Clerc-Serrette.

L’expérience d’un travail commun avec plusieurs clients depuis 2024 a renforcé la solidité de leur approche. Le collectif est né de la volonté de proposer un panel complet de services lors d’un salon, puis s’est structuré au fil des projets. ”En tant que frère et sœur, nous travaillons ensemble tous les jours mais nous avions besoin de plus d’émulation collective. C’est plaisant de voir un projet de visibilité de A à Z”, témoignent Océane et Nicolas Agnelot.

Pour Adeline Cointe, cette approche assure aussi une qualité de service : ”Les relations presse sont une petite partie d’une stratégie plus large et il est important que mes clients soient confiés à des collègues dont je suis sûre de l’accompagnement.”

Un modèle collaboratif

Le Collectif Domino propose des prestations ”à la carte”. Les entreprises peuvent choisir les services dont elles ont besoin, sans obligation d’engager l’ensemble du groupe. Le client reste maître de ses choix, tout en bénéficiant de recommandations internes au collectif, gages de confiance et de qualité.

De nombreuses entreprises découvrant ce mode de fonctionnement saluent une organisation qui rompt la solitude de l’entrepreneuriat tout en garantissant une collaboration fluide entre experts.