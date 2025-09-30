À Besançon, de la danse thérapie gratuite pour les proches aidants

La Maison Sport Santé Cap APA Santé, portée par l’association Le Don du Souffle, lance un cycle inédit de séances de danse thérapie spécifiquement dédiées aux proches aidants du 30 septembre au 9 décembre 2025 à Besançon.

Ces ateliers ont pour objectif ”d’offrir aux aidants un temps de répit, d’expression et de ressourcement à travers le mouvement”. Encadrées par une enseignante en activité physique adaptée spécialisée en danse thérapie, les séances combinent ”bien-être corporel, détente émotionnelle et partage dans un cadre bienveillant”.

Selon les organisateurs, ”la danse thérapie offre aux proches aidants un espace privilégié pour souffler, relâcher les tensions et se recentrer sur eux-mêmes”. Elle contribue à ”diminuer le stress, apaiser les émotions, libérer l’énergie accumulée et retrouver un mieux-être physique et psychique”. Ce type d’activité favorise également le lien social et le partage, ”essentiels pour rompre l’isolement souvent ressenti dans le rôle d’aidant”.

Le programme comprend six séances gratuites, organisées un mardi sur deux de 14h à 16h, entre le 30 septembre et le 9 décembre 2025, dans les locaux de Cap APA Santé, situés dans le quartier des Hauts du Chazal à Besançon. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de places est limité. Les réservations s’effectuent au 03 63 08 51 66 ou par mail à contact@capapasante.org .

Cette initiative bénéficie du soutien financier de l’association Le Don du Souffle et de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Doubs, avec l’accompagnement d’ELIAD.

Infos +

Pour en savoir plus sur les activités de l’association Le Don du Souffle, un site internet est à disposition : www.dondusouffle-asso.org .