À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe

"L’hypermarché a été entièrement repensé selon le dernier concept mobilier moderne du groupe. L’événement a eu lieu ce 10 novembre à 20h, en présence de 200 invités pour célébrer cette nouvelle étape marquée par l’innovation, la convivialité et la proximité", tient à préciser le centre commercial.

Et d’ajouter que ce nouveau cadre a été conçu pour offrir à la clientèle un "parcours d’achat fluide et agréable", mettant en avant "des produits de qualité", "les créations maison de leurs équipes", "une sélection riche en saveurs locales et des offres festives à l’approche des fêtes de fin d’année".

En proposant une carte de fidélité pour plus d’avantages, des offres étudiantes attractives, le nouvel Intermarché Chateaufarine s’affirme ainsi "comme un lieu de vie, d’échanges et de gourmandise, au service de tous les habitants de la région", précise le centre commerciale.

