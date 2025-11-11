Mardi 11 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe

Publié le 11/11/2025 - 09:55
Mis à jour le 11/11/2025 - 09:49

Après plusieurs mois de travaux, l’Intermarché Chateaufarine a ouvert son nouveau magasin et l’a officiellement inauguré ce 10 novembre 2025.

"L’hypermarché a été entièrement repensé selon le dernier concept mobilier moderne du groupe. L’événement a eu lieu ce 10 novembre à 20h, en présence de 200 invités pour célébrer cette nouvelle étape marquée par l’innovation, la convivialité et la proximité", tient à préciser le centre commercial.

© Intermarché Chateaufarine

Et d’ajouter que ce nouveau cadre a été conçu pour offrir à la clientèle un "parcours d’achat fluide et agréable", mettant en avant "des produits de qualité", "les créations maison de leurs équipes", "une sélection riche en saveurs locales et des offres festives à l’approche des fêtes de fin d’année".

© Intermarché Chateaufarine

En proposant une carte de fidélité pour plus d’avantages, des offres étudiantes attractives, le nouvel Intermarché Chateaufarine s’affirme ainsi "comme un lieu de vie, d’échanges et de gourmandise, au service de tous les habitants de la région", précise le centre commerciale.

  • Intermarché Chateaufarine est ouvert le 11 novembre de 9h à 20h et les boutiques de La Galerie de 10h à 18h

Publié le 11 novembre à 09h55
