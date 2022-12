À Besançon, le théâtre itinérant Côté Cour devient une "scène conventionnée d’intérêt national"

L’appellation "Scène conventionnée d’intérêt national" est attribuée à une structure reconnue pour la qualité de son programme d’actions artistiques et culturelles. Pour Côté cour, elle est assortie de la mention "Art, enfance, jeunesse", pour des projets menant une action culturelle exemplaire dans l’accompagnement de la création jeune public, et par son inscription dans les parcours d’éducation artistique et culturelle.

"Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui fait suite à l’appellation « Scène jeune public » de 2013, et confirmée en 2017 par l’appellation actuelle", se réjouit l’association dans un communiqué.

Côté Cour, en tant que théâtre itinérant, "continuera de s’appuyer sur un réseau d’associations locales pour assurer une meilleure qualité de diffusion et construire son projet en complémentarité, tout en cherchant, pour les années à venir, à travailler encore plus l’accès à la culture pour les public éloignés et empêchés", nous précise-t-on.