À Besançon, l’Espace Re.Source, un nouveau lieu d’activités dédié au bien-être et aux initiatives collectives

Un nouvel espace d’activités a ouvert ses portes à Besançon en octobre 2025, dans le quartier Léo Lagrange - Montrapon. Baptisé Espace Re.Source, ce local rénové est destiné à accueillir des professionnels indépendants, associations et porteurs de projets, notamment dans le secteur du bien-être. À l’origine du projet, Caroline Chauvez, psychomotricienne et praticienne en kinésiologie.

Caroline Chauvez est psychomotricienne de formation depuis 2013. Elle s’est également formée à la kinésiologie en 2021-2022. Aujourd’hui, elle travaille à temps plein à l’IRTS auprès des familles d’accueil et exerce en parallèle la kinésiologie et les soins énergétiques, le mercredi après-midi et le samedi matin.

Avant l’ouverture de l’Espace Re.Source, elle pratiquait la kinésiologie en individuel à son domicile et louait ponctuellement des salles à Besançon pour animer des ateliers. L’ouverture de ce local au 24 rue du professeur Haag, dans une ancienne laverie du quartier, marque l’aboutissement d’un projet d’un an.

Créer un environnement propice au ressourcement

À travers ce projet, Caroline Chauvez souhaitait avant tout concevoir un lieu pensé comme un soutien au bien-être. ”En tant que psychomotricienne, je sais que le bien-être est intimement lié à l’espace. La façon dont j'habite ma maison est intimement lié à la façon dont j'habite mon corps”, explique-t-elle.

Elle observe également un besoin croissant de pause et d’introspection : ”socialement, il apparait un vrai besoin de calme, de ressource et d'introspection au regard de l'agitation ambiante et des questionnements existentiels qui augmentent”. Selon elle, ce travail sur soi ”ne peut se faire que dans un environnement matériel pensé et cohérent”.

L’implantation du local répond à une volonté d’accessibilité. ”C'était également un vrai choix de proposer un espace en ville/au coeur de la vie, pour favoriser l'accessibilité”, souligne Caroline Chauvez. Le site est desservi facilement par les transports en commun, et deux places de parking sont réservées aux usagers des lieux.

Soutenir les indépendants et favoriser le collectif

L’Espace Re.Source s’adresse en priorité aux associations et auto-entrepreneurs, notamment dans les métiers du soin. La fondatrice rappelle que ”beaucoup d'entrepreneurs ne vivent pas de leur activité, au regard notamment des charges (impôts, loyers…)”. Certains renoncent, d’autres choisissent de travailler à domicile pour limiter les frais.

Face à ce constat, elle souhaitait créer une alternative : ”Mon intention était principalement de pouvoir se relier, se regrouper avec d'autres professionnels, créer une dynamique collective”. Elle cite à ce titre un proverbe africain qui guide sa démarche : ”Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.

Un local rénové et adapté aux activités de groupe

Le choix du lieu répond également à des contraintes pratiques. L’espace a été conçu pour accueillir ”des groupes d'environ 15 personnes, ce qui est la moyenne des activités de groupe”, précise l'instigatrice.

La question énergétique a été centrale : ”aujourd'hui, les propriétaires de salles sont face à de réelles contraintes de chauffage des lieux, souvent vieux, mal isolés”. Le local a bénéficié d’”une rénovation de l'isolation permettant de proposer des conditions attractives”. Caroline Chauvez précise également que, ”étant praticienne en soins énergétiques, je veille aux énergies de la salle afin de permettre que cet espace reste toujours ressourçant”.

Un aménagement pensé pour le retour à soi

L’agencement intérieur a été conçu pour favoriser la transition entre l’extérieur et l’activité proposée. ”L'espace vestiaire, entrée… est bien séparé de l'espace de la salle de pratique. Cela permet de 'laisser son agitation du quotidien' à la porte”, explique la fondatrice. Une cloison a été créée lors des travaux.

La salle est volontairement épurée "pour favoriser le calme et éviter les distractions”. Des rangements sont mis à disposition, un rideau permet de réduire l’espace pour des séances individuelles, et chaque professionnel installe son matériel en début d’activité.

Certaines pratiques sont particulièrement encouragées : ”Je souhaite que ce lieu soit également ressource pour accompagner le lien parent-enfant. Les pratiques telles que le yoga prénatal sont les bienvenues !”

L’espace reste toutefois polyvalent : ”l'espace n'est pas réservé exclusivement à des pratiques de bien-être. Il peut être utilisé pour des réunions, des formations, des ventes éphémères…”

Infos pratiques

Espace Re.Source

24 rue du professeur Haag, quartier Léo Lagrange – Montrapon, Besançon

Réservation par téléphone au 06 70 84 95 52 ou par mail à carolinechauvez@gmail.com - Chaque utilisateur signe un contrat d'occupation temporaire selon les dates convenues.

Réseaux sociaux : Espace Re.Source

Les activités proposées sont affichées directement sur la porte du local. Chaque professionnel communique également via ses propres supports, relayés par la page Facebook de l’Espace Re.Source.