À Besançon, un jeune SDF suspecté d’abus de faiblesse sur un sexagénaire

Le curateur a expliqué à la police que la victime se trouvait sous l’emprise d’un individu squattant son logement et abusant de sa faiblesse. Une patrouille a alors été dépêchée sur place et a constaté la présence du mis en cause présumé, un SDF âgé de 24 ans qui semblait s’être installé dans l’appartement situé rue des Cras à Besançon.

La victime a indiqué aux policiers que l’intéressé se trouverait dans son domicile depuis au moins trois nuits malgré le refus du maître des lieux de l’héberger. Le curateur de la victime a souhaité déposer plainte également pour des faits de vol et l’utilisation de moyen de paiement, un chéquier, dérobé à la victime par le jeune homme.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue sans difficulté. L'enquête a établi qu’il avait rempli, à son profit, un chèque du chéquier de la victime puis avait fait signer cette dernière.

Le mis en cause a nié toute volonté d'abuser de la faiblesse de la victime. À l'issue de la garde à vue le 31 octobre, le suspect a été déféré au parquet. Le sans domicile fixe est placé sous contrôle judiciaire.