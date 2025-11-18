Mardi 18 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

À Besançon, une opération "un repas un lit"

Publié le 18/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 18/11/2025 - 11:25

SoLMiRé lance un large appel à dons en cette fin d’année 2025 en proposant de participer à un financement participatif.

image d'illustration © Hélène Loget © Hélène Loget
image d'illustration © Hélène Loget © Hélène Loget

"Nous accompagnons au quotidien plus de 30 jeunes à l'année (37 à l’heure où nous vous écrivons) : scolarisation, démarches administratives et juridiques, habillement mais aussi et bien sûr pour le logement et la nourriture. C'est sur cette partie spécifique que nous avons besoin de vous : le budget des fonds sociaux diminuent, et les aides aux hébergements et aux repas avec…", explique l’association.

Objectif ? Recueillir 16.000 euros afin de pérenniser l’accueil des jeunes.

"La plupart des jeunes accompagné·es par SolMiRé sont scolarisé(e)s. Pour qu'ils et elles puissent suivre un cursus dans les meilleures conditions, il nous semble indispensable que chaque jeune ait accès à un logement digne et stable. Durant les week-ends et les vacances scolaires, de nombreux hébergeuses et hébergeurs se relaient pour accueillir les jeunes suivi·es par SolMiRé. Cependant, en semaine c'est à l'internat que dorment les collégien(n)es et lycéen(n)es", est-il précisé sur Hello Asso.

Les dons effectués comment à 5 euros pour offrir un repas à la cantine ou encore 10 euros pour une nuit d’internat.

Allez + loin

solidarité solmire

Publié le 18 novembre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

black friday boulanger besancon commerce électroménager Friteuse sans huile ordinateur quoi de 9 télévision
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

bar à huitres c'est nouveau ! commerce crustacés huitres noël 2025 poissonnerie quoi de 9
Publié le 17 novembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Fêtes de fin d’année : le CCAS de Besançon recrute des auxiliaires de vie sociale à domicile

Afin d’assurer la continuité du service public et de maintenir le lien social avec les personnes âgées ou en situation de handicap, le CCAS de Besançon recherche des des auxiliaires de vie sociale à domicile, apprend-on ce mois de novembre 2025.

ccas besancon fêtes de fin d'année noël nouvel-an offre emploi personnes âgées
Publié le 14 novembre à 15h35 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

À Besançon, RCF met l’accent sur la semaine “radio don” pour pallier des difficultés financières

VIDEO • Comme chaque année, RCF Besançon lance une semaine appelée "radio don" incitant ses auditeurs à devenir donateurs et à lui donner un coup de pouce pour perdurer. Ce mois de novembre 2025, cette opération a une connotation particulière, car elle met l’accent sur des difficultés financières de la radio liées à une hausse du prix de l’électricité, du changement progressif de la FM en DAB+ (digital audio broadcasting, ou en français radiodiffusion numérique) mais surtout face aux possibles conséquences du projet de loi de finances 2026…

radio radio rcf rcf
Publié le 14 novembre à 15h02 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer et réchauffer nos papilles ! Au programme : des infusions gourmandes et biologiques aux saveurs inédites : "Tarte Tatin" et "Cho Coco Menthe", à savourer, par exemple, avec l’Écofiltre laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable Calendrier de l’Avent, qui réserve chaque année son lot de surprises aromatiques !

café calendrier de l'avent maison laGrange meilleur ouvrier de france noël nouvelle infusion “Tarte Tatin” quoi de 9 thé
Publié le 15 novembre à 11h36 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de contrôle de colis en provenance de Chine menée à Besançon

Face à l’essor du e-commerce qui a considérablement intensifié les flux de marchandises importées dans l’Union européenne et leur circulation sur le territoire national, l’État intensifie les contrôles des colis en provenance de chine. Une opération de ce type a eu lieu ce jeudi 13 novembre 2025 au service de tri postal de la Poste de Besançon avenue Clemenceau en présence de diverses autorités. 

colis controle douane laurent perraut police poste préfet du doubs rémi bastille
Publié le 14 novembre à 10h20 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 5.33
peu nuageux
le 18/11 à 15h00
Vent
1.47 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
77 %
 