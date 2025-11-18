À Besançon, une opération "un repas un lit"

SoLMiRé lance un large appel à dons en cette fin d’année 2025 en proposant de participer à un financement participatif.

"Nous accompagnons au quotidien plus de 30 jeunes à l'année (37 à l’heure où nous vous écrivons) : scolarisation, démarches administratives et juridiques, habillement mais aussi et bien sûr pour le logement et la nourriture. C'est sur cette partie spécifique que nous avons besoin de vous : le budget des fonds sociaux diminuent, et les aides aux hébergements et aux repas avec…", explique l’association.

Objectif ? Recueillir 16.000 euros afin de pérenniser l’accueil des jeunes.

"La plupart des jeunes accompagné·es par SolMiRé sont scolarisé(e)s. Pour qu'ils et elles puissent suivre un cursus dans les meilleures conditions, il nous semble indispensable que chaque jeune ait accès à un logement digne et stable. Durant les week-ends et les vacances scolaires, de nombreux hébergeuses et hébergeurs se relaient pour accueillir les jeunes suivi·es par SolMiRé. Cependant, en semaine c'est à l'internat que dorment les collégien(n)es et lycéen(n)es", est-il précisé sur Hello Asso.

Les dons effectués comment à 5 euros pour offrir un repas à la cantine ou encore 10 euros pour une nuit d’internat.

