À Beure, Art Botanique rend les fleurs éternelles

Créatrice de design végétal, Colette a la particularité de travailler avec de la fleur et de la plante éternelle (fleurs et feuillages naturels stabilisés avec une durée illimitée), de la fleur naturelle séchée, et de la fleur et plante artificielle de qualité. Ce qui signifie que, contrairement aux bouquets classiques, ses créations ne fanent pas et perdurent dans le temps.

Autre avantage, ses compositions ne nécessitant pas d’entretien. Aucun risque donc de voir les fleurs faner ou perdre de leur éclat. Elles sont également, pour la plupart, biodégradables, non allergisantes et respectueuses de l’environnement.

Des créations uniques

Pour les particuliers, Colette Lorsin propose "des créations uniques en fleur séchée, fleurs et feuillages stabilisés ainsi que plantes et fleurs artificielles de qualité" mais également "toute la décoration spéciale mariage, anniversaire, retraite, pour offrir ou s’offrir" nous explique la gérante. Des ateliers de création florale sont aussi programmés une fois par mois à la boutique.

Avec l’arrivée imminente de la Toussaint, Art botanique a également songé au fleurissement de sépulture, possible toute l’année. Pour cela, la créatrice mise sur "des coussins de lichen naturel avec de la fleur artificielle de qualité et également des choses plus traditionnelles en fleurs artificielles".

Pour les professionnels désireux de végétaliser un espace de travail, Colette Lorsin propose plusieurs prestations possibles mais surtout uniques comme des cadres ou des murs végétalisés, ou encore "des plantes et fleurs artificielles de qualité pour l’intérieur et l’extérieur".

Sa boutique a d’ailleurs été pensée comme "un espace showroom" capable de mettre en évidence "les différents styles de créations et de destinations" de ses prestations. La boutique soigne également l'accompagnement en mettant en place des abonnements "spéciale décoration" (vitrines, salle de réunion, etc.) ajustables à chacun et en assurant la pose de chacune des créations réalisées.

Beure pour l'accessibilité

Si elle a fait le choix de s’installer à Beure, c’est avant tout pour permettre une accessibilité et un stationnement faciles à ses clients, garantissant de ce fait, un retrait optimal des commandes. La gérante est également tombée sous le charme du local et de ses vieilles pierres apparentes qui confèrent au lieu un certain cachet. Celui-ci a d’ailleurs été entièrement remis à neuf d’après Colette Lorsin qui dit avoir opté pour "les dernières technologies en matières d’éclairage basse consommation, un système de chauffage/climatisation réversible dernier cri ainsi que des sols et des murs totalement neufs".

Si elle travaille pour l’instant seule, la gérante ne cache pas son envie future d’embaucher une personne pour venir la seconder. D'ici là, elle sera présente au salon des mariés de Micropolis dès le 1er novembre prochain.

Art Botanique