À Métabief , la luge sur rails se pratique aussi en hiver

À Métabief, la luge des Cimes propose aux visiteurs de dévaler 710 mètres de rails et 103 mètres de dénivelés, le tout à une vitesse de près de 40 km/h. Accessible été comme hiver, l’activité propose des sensations de glisse accessibles à toute la famille, petits et grands grâce à son système anti-collision.

Le circuit de luge sur rails de Métabief prend place dans un décor entre les sapins et les paysages enneigés. La glisse est également possible en nocturne, les lumières s'allument alors dès la tombée de la nuit pour des descentes dans une ambiance colorée et festive. Le site de Métabief précise d’ailleurs que "des scénarios sur-mesure ont été créés pour vivre des moments uniques et en voir de toutes les couleurs".

Les jours et heures d’ouverture sont consultables en ligne : https://www.station-metabief.com/

