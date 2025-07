À Porrentruy, la piscine municipale est interdite aux Français

Billet • Non, ce n'est pas une plaisanterie. Depuis le 11 juillet 2025, la commune de Porrentruy a pris la décision de refuser l’accès à sa piscine municipale aux ressortissants français, comme le rapporte le site lematin.ch . En cause ? Des "incivilités" et un "manque de place", invoqués par les autorités locales pour justifier cette mesure.

Ce n’est pas une première. Déjà en 2020, la municipalité avait adopté un arrêté similaire visant non seulement les Français, mais plus largement toutes les personnes n’ayant ni la nationalité suisse, ni un permis d’établissement ou de travail valable en Suisse. Le Quotidien jurassien précise qu’une vingtaine de mesures d’interdiction de ce type ont été appliquées depuis le début de l’été. L’objectif affiché par la commune est de "préserver un climat serein, respectueux et sécurisé".

Malgré son caractère discriminatoire (ose-t-on dire xénophobe ?), la décision semble largement acceptée par la population et les politiques locaux. Seule voix discordante notable : la Jeunesse socialiste jurassienne (JSJ), qui, selon lematin.ch, réclame l’abrogation immédiate de la mesure et des excuses officielles de la municipalité.

Les jeunes suisses ne crient pas, ne sautent pas, ne jouent pas

Dans les piscines municipales, il est courant d’entendre des enfants crier, jouer, sauter dans l’eau et éclabousser : après tout, il s’agit d’un espace de loisirs, particulièrement apprécié par toutes et tous lors des fortes chaleurs. Mais apparemment, à en croire l’implicite de la mesure porrentruysienne, les enfants et adolescents suisses ne se livreraient pas à ces démonstrations de joie. Eux glisseraient en silence dans l’eau tels des carpes koï, se déplaceraient calmement jusqu’à leur serviette impeccablement posée non loin des bassins.

Évidemment, certaines situations peuvent poser problème : enceintes diffusant de la musique trop forte, adolescents bruyants, altercations, impolitesses… Ce sont des cas bien réels, et il revient au personnel de la piscine municipale d’intervenir dans ces situations, comme le prévoit aussi leur mission. Si le règlement est enfreint, il existe des sanctions, y compris l’expulsion du site.

Mais alors, lorsqu’un Suisse adopte un comportement irrespectueux à la piscine, comment réagit la municipalité de Porrentruy ? Est-il déchu de sa nationalité ?