À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Mercredi 30 juillet, les travaux ont connu une évolution notable : ”les supporters ont été rejoints par les jeunes joueurs du centre de formation de Seloncourt. Une coopération inédite pour prendre soin d’un club que joueurs et supporters ont en partage !” Cette implication des jeunes du centre est appelée à se poursuivre, elle sera reconduite lors des prochaines séances des mercredi 6 et 13 août (18h-21h). Les supporters travailleront également le vendredi 8 (18h-19h30) et le samedi 9 août (9h-12h).

Un stade aux couleurs du club et de la région

Les premiers résultats sont visibles. L’extérieur des escaliers du parvis Nord a été repeint en bleu profond, tandis que ”les intérieurs sont désormais parés du jaune bouton d’or et du bleu roy emblématiques du club”. Les colonnes, elles, arboreront bientôt un nouveau motif géométrique, jaune et bleu, emprunté au blason comtois.

Ce chantier s’inscrit dans la philosophie du modèle socio, qui fait des supporters les copropriétaires actifs de leur club : ”Inspirée par l’exemple des supporters de l’Union Berlin, cette initiative originale illustre l’un des piliers du modèle socio : permettre aux supporters […] de s’approprier leur stade, en participant concrètement à améliorer les espaces communs.”

L’objectif est clair : ”en apportant leurs idées, leur énergie et leur engagement, les socios transforment peu à peu Bonal pour en faire un véritable lieu de vie partagé, vivant et vibrant aux couleurs jaunes et bleues.”

Dans la continuité des projets précédents

Cette démarche s’ajoute à une série d’initiatives menées depuis le rachat du club par ses supporters à l’été 2023. Parmi elles, l’expérimentation visuelle menée sur les sièges de la tribune Forges formant l’inscription “FCSM”, ainsi que des fresques murales réalisées par quatre artistes, dont celle de l’artiste Vincent Small sous la tribune des Forges, réalisée avec l’aide de bénévoles lors d’un précédent chantier participatif en septembre 2024. Ces œuvres ont été soutenues par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) dans le cadre de Capitale Française de la Culture 2024.

Alors que les travaux au nord s’achèvent, une nouvelle phase est déjà annoncée : la rénovation des espaces du parvis sud. Les volontaires peuvent s’inscrire via l’adresse : contact@sociochaux.fr