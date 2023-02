Ce jeudi 2 février, les pompiers sont intervenus suite à un accident entre une chargeuse et un poids lourd de 26 tonnes à Chaffois.

Ce jeudi 2 février, les pompiers se sont rendus à la carrière de Chaffois suite à un accident entre une chargeuse et un camion de 26 tonnes dont le conducteur âgé de 36 ans a été incarcéré blessé grave et transporté au CHU de Besançon. Le propriétaire de la chargeuse âgé de 49 ans a quant à lui été transporté au CHU de Pontarlier, choqué et légèrement blessé.