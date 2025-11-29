Samedi 29 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Acheter responsable en Bourgogne Franche-Comté : le Pôle Ressources IAE lance son catalogue

Publié le 29/11/2025 - 17:30
Mis à jour le 28/11/2025 - 15:21

Le Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé vendredi 28 novembre 2025 son nouveau catalogue d’idées d’achats responsables, un outil destiné à renforcer les liens entre acheteurs publics ou privés et Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ce nouveau document vise à rendre plus visible l’offre sociale, locale et environnementale portée par plus de 200 structures régionales.

©
©

Le Pôle Ressources IAE se présente comme une association qui mène des actions à destination de l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique sur la région. Depuis plus de dix ans, il œuvre à ”accompagner les structures dans leur développement, renforcer les projets de territoire et favoriser l’innovation sociale”.

Chaque année, le réseau soutient plus de 210 SIAE qui œuvrent pour le retour à l’emploi de près de 15.000 personnes éloignées du marché du travail. Ces structures produisent des biens et services variés : entretien d’espaces verts, logistique, restauration, recyclage, textile ou encore artisanat.

Un catalogue pour faciliter les achats responsables

Le nouveau catalogue a été conçu pour encourager et simplifier l’achat à impact social et environnemental. Le Pôle Ressources IAE rappelle qu’”un achat responsable se dit d’un achat de biens ou de services auprès d’un fournisseur sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux”.

Il met aussi en lumière la notion de fournisseur inclusif, définie comme une structure inclusive dont l’activité économique a pour mission d’intégrer durablement dans l’emploi des personnes éloignées du marché du travail.

Destiné aux entreprises, collectivités, associations et autres organisations, le catalogue a pour objectifs de ”donner une visibilité accrue aux SIAE et à leur savoir-faire”, ”mettre en valeur la diversité des produits et services réalisables en Bourgogne-Franche-Comté” et ”outiller les acheteurs dans la mise en œuvre de pratiques inclusives.”

Une offre régionale riche mais méconnue

Le Pôle souligne que le secteur de l’insertion, bien que majeur, "reste méconnu du grand public”. Plus de 200 structures sont pourtant actives en Bourgogne-Franche-Comté, opérant dans de nombreux secteurs, parfois inattendus. Le catalogue propose une liste non exhaustive des solutions disponibles, rappelant que ces acteurs sont reconnus pour leur capacité d’innovation.

Infos +

Le développement du catalogue a été rendu possible grâce au soutien financier de la Région BFC et de l’Union européenne dans le cadre du programme FSE+ “Emploi - inclusion - jeunesse - compétence”.

éco-responsable emploi insertion

Publié le 29 novembre à 17h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Acheter responsable en Bourgogne Franche-Comté : le Pôle Ressources IAE lance son catalogue

Le Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé vendredi 28 novembre 2025 son nouveau catalogue d’idées d’achats responsables, un outil destiné à renforcer les liens entre acheteurs publics ou privés et Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ce nouveau document vise à rendre plus visible l’offre sociale, locale et environnementale portée par plus de 200 structures régionales.

éco-responsable emploi insertion
Publié le 29 novembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les produits régionaux de 12 distilleries franc-comtoises sélectionnées par Doubs Direct à Besançon.

absinthe cadeau doubs direct idée cadeau noël noël noël 2025 produits régionaux shopping de noël terroir
Publié le 29 novembre à 08h00 par Macommune.info
Montbéliard
Economie

Meilleurs marchés de Noël d’Europe 2026 : Montbéliard décroche la 9e place et devient numéro 1 en France

Les résultats du classement European Best Christmas Markets 2025 ont été dévoilés jeudi 27 novembre 2025, et Montbéliard se distingue une nouvelle fois. Organisé par European Best Destinations, en partenariat avec plus de 300 offices de tourisme européens, e palmarès récompense chaque année les marchés de Noël les plus attractifs du continent.

concours illumination marché de noël noël 2025 office de tourisme
Publié le 28 novembre à 14h00 par Alexane
Nancray
Economie

Winer, la start-up franc-comtoise dédiée à la dégustation de vin à l’aveugle digitalisée

Commercialisées depuis le début du mois de novembre 2025 dans tous les cavistes bisontins et sur internet, les bouteilles Winer permettent de rendre accessible à tous une véritable dégustation de vin à l’aveugle. Développé par le Franc-Comtois Romain Beke, la marque, dont l’atelier est basé à Nancray, veut ainsi promouvoir le "consommer moins de vin mais mieux" tout en proposant une expérience conviviale et authentique. 

dégustation micro entreprise vin
Publié le 28 novembre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les coffrets plein de douceurs sur mesure du Criollo à Chalezeule.

cadeau chocolat idée cadeau noël le criollo noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 28 novembre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Dispositif “Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté : “12.000 personnes se sont inscrites en un an” (P. Ayache)

VIDEO • Face à une baisse démographique constatée dans plusieurs départements, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de lancer, aux côtés de 35 collectivités, une démarche inédite appelée "Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté". Après une année d’application, elle a souhaité effectuer un bilan ce 27 novembre 2025.

démographie patrick ayache region bourgogne franche-comte
Publié le 27 novembre à 16h00 par Hélène L.
Besançon
Economie

Dotations en chute libre : les CCI au bord du gouffre, Jean-Luc Quivogne tire la sonnette d’alarme à Besançon

Alors que députés et sénateurs planchent actuellement sur le budget 2026, l’inquiétude gagne de nombreux acteurs, notamment les présidents des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui redoutent une nouvelle réduction de 30 % des subventions de l’État. Jean-Luc Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs à Besançon, craint la fermeture de nombreuses chambres si le gouvernement ne revoit pas sa position.

assemblée nationale budget cci Saône-Doubs chambre de commerce et d'industrie jean-luc quivogne loi de finances sénat
Publié le 26 novembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Vie locale

À bout et en colère, les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’insurgent contre la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre 2025, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiètent du manque de réponse de la Région et notamment le versement de l’aide aux investissements. Sans solution, ils menacent d’une mobilisation massive dès le 11 décembre prochain…

agriculture jeunes agriculteurs region bourgogne franche-comte
Publié le 26 novembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Economie

Bientôt un rooftop avec restaurant au sommet de la CCI Saône-Doubs à Besançon ?

EXCLUSIVITÉ • Le bâtiment de la Chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs, situé avenue Villarceau à Besançon, pourrait bientôt accueillir un rooftop ouvert au public. Selon nos informations, le toit de l’édifice doit faire l’objet d’aménagements destinés à permettre l’implantation d’un restaurant de deux terrasses.

cci Saône-Doubs commerce jean-luc quivogne restaurant rooftop subvention
Publié le 26 novembre à 11h45 par Alexane
Besançon
Economie

Marché de Noël de Besançon : les exposants écrivent à la Ville pour exprimer leur “inquiétude” et leur “vif mécontentement”

L’ensemble des exposants du Marché de Noël de Besançon a adressé, le 25 novembre 2025, un courrier à la maire Anne Vignot ainsi qu’aux responsables municipaux et de Grand Besançon Développement. Dans cette lettre, ils dénoncent une hausse des coûts, un manque d’aménagements et une organisation jugée défaillante.

anne vignot commerce frédérique baehr marché de noël noël 2025
Publié le 26 novembre à 10h13 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la lampe H25 Balad de Fermob au magasin Artémis à Besançon.

artemis cadeau décoration design idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 26 novembre à 08h00 par Macommune.info

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct

Sondage

 9.32
nuageux
le 29/11 à 18h00
Vent
0.98 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
92 %
 