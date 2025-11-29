Acheter responsable en Bourgogne Franche-Comté : le Pôle Ressources IAE lance son catalogue

Le Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé vendredi 28 novembre 2025 son nouveau catalogue d’idées d’achats responsables, un outil destiné à renforcer les liens entre acheteurs publics ou privés et Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ce nouveau document vise à rendre plus visible l’offre sociale, locale et environnementale portée par plus de 200 structures régionales.

Lien vers le catalogue : https://www.pole-iae-bfc.org/catalogue-achats-responsables

Le Pôle Ressources IAE se présente comme une association qui mène des actions à destination de l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique sur la région. Depuis plus de dix ans, il œuvre à ”accompagner les structures dans leur développement, renforcer les projets de territoire et favoriser l’innovation sociale”.

Chaque année, le réseau soutient plus de 210 SIAE qui œuvrent pour le retour à l’emploi de près de 15.000 personnes éloignées du marché du travail. Ces structures produisent des biens et services variés : entretien d’espaces verts, logistique, restauration, recyclage, textile ou encore artisanat.

Un catalogue pour faciliter les achats responsables

Le nouveau catalogue a été conçu pour encourager et simplifier l’achat à impact social et environnemental. Le Pôle Ressources IAE rappelle qu’”un achat responsable se dit d’un achat de biens ou de services auprès d’un fournisseur sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux”.

Il met aussi en lumière la notion de fournisseur inclusif, définie comme une structure inclusive dont l’activité économique a pour mission d’intégrer durablement dans l’emploi des personnes éloignées du marché du travail.

Destiné aux entreprises, collectivités, associations et autres organisations, le catalogue a pour objectifs de ”donner une visibilité accrue aux SIAE et à leur savoir-faire”, ”mettre en valeur la diversité des produits et services réalisables en Bourgogne-Franche-Comté” et ”outiller les acheteurs dans la mise en œuvre de pratiques inclusives.”

Une offre régionale riche mais méconnue

Le Pôle souligne que le secteur de l’insertion, bien que majeur, "reste méconnu du grand public”. Plus de 200 structures sont pourtant actives en Bourgogne-Franche-Comté, opérant dans de nombreux secteurs, parfois inattendus. Le catalogue propose une liste non exhaustive des solutions disponibles, rappelant que ces acteurs sont reconnus pour leur capacité d’innovation.

Infos +

Le développement du catalogue a été rendu possible grâce au soutien financier de la Région BFC et de l’Union européenne dans le cadre du programme FSE+ “Emploi - inclusion - jeunesse - compétence”.