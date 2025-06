Action “Sauvetage du Siècle” à Besançon : un appel pour transformer le modèle alimentaire français

Sur l’espace public, une fresque collaborative représentant un SOS géant a été réalisée. Les passants étaient invités à participer symboliquement en apposant leur signature sur l’empreinte de patte d’un animal d’élevage, un geste à la fois visuel et engagé. Selon les organisateurs, l’action a suscité “environ 200 soutiens des passants”, accompagnés de “retours très positifs”.

Cette initiative s’inscrit dans le sillage de la publication, le 10 juin, d’un rapport stratégique de L214, dans lequel l’association propose “20 mesures concrètes pour réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour l’alimentation française d’ici 2030”.

"Épargner plus de 600 millions d’animaux terrestres et plus de 3 milliards d’animaux aquatiques par an"

Parmi les bénéfices attendus de ces propositions, le communiqué évoque la possibilité “d’épargner plus de 600 millions d’animaux terrestres et plus de 3 milliards d’animaux aquatiques” chaque année. L’association met également en avant des effets bénéfiques pour la société dans son ensemble, comme “sortir du système d’élevage intensif, protéger les écosystèmes, renforcer la souveraineté alimentaire, réduire les dépenses publiques, améliorer la santé des Français?es et mieux rémunérer les agriculteur?rice?s”.

Un appel aux élu(e)s

L214 appelle donc “les élu?e?s et les grandes entreprises agroalimentaires (restauration, grande distribution)” à s’emparer de ces recommandations, considérées comme nécessaires à “la nécessaire et urgente évolution du modèle alimentaire français”.

L’appel au “Sauvetage du Siècle” reste accessible en ligne pour toute personne souhaitant y apposer sa signature.