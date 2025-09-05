Vendredi 5 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Anne Coste de Champeron, nouvelle directrice générale de la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 05/09/2025 - 16:00
Mis à jour le 05/09/2025 - 16:00

La Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté a annoncé la nomination d’Anne Coste de Champeron au poste de directrice générale. Elle a pris ses fonctions le 1er septembre 2025.

Administratrice de l’État, elle est décrite comme étant ”reconnue pour sa connaissance fine des territoires et son expertise dans les politiques publiques”. Depuis juillet 2022, elle occupe les fonctions de secrétaire générale pour les affaires régionales (SGAR) auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, un poste qualifié de ”stratégique au cœur de la coordination interministérielle régionale”.

Originaire des Deux-Sèvres, Anne Coste de Champeron est diplômée en management de l’EDHEC à Lille. Sa carrière a débuté au sein de collectivités territoriales et d’établissements publics dans le domaine de la culture, avant son entrée à l’École nationale d’administration en 2010. Deux ans plus tard, elle rejoint le ministère de l’Intérieur en tant que sous-préfète. Elle a exercé ses responsabilités dans plusieurs départements, parmi lesquels le Bas-Rhin, la Haute-Savoie, l’Isère, la Seine-Maritime et la Seine-Saint-Denis.

”Une nouvelle étape” pour l’institution

Selon le communiqué de la Chambre d'agriculture régionale, elle ”se distingue par son sens du service public, sa capacité à fédérer des équipes autour de projets complexes et son engagement constant en faveur du développement des territoires ruraux”. Ses expériences l’ont amenée à travailler en lien étroit avec les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État et les acteurs économiques, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la transition écologique, et de la cohésion sociale.

La Chambre régionale d’agriculture souligne enfin que ”son attachement à la Bourgogne-Franche-Comté, son professionnalisme et sa connaissance des dynamiques agricoles et rurales régionales font d’elle une dirigeante parfaitement alignée avec les missions qui lui seront confiées”. Sa nomination est présentée comme marquant ”une nouvelle étape” pour l’institution.

Publié le 5 septembre à 16h00 par Alexane
