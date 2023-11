Appel à témoins : un homme de 43 ans est porté disparu dans le Territoire de Belfort

Le 12 novembre dernier, le quadragénaire a quitté le domicile conjugale à pied vers 05h30 à Joncherey. Il est parti sans téléphone et n’a pas donné de nouvelles depuis cette date.

Alexis Beuscart est un homme, de type caucasien et chauve. Il mesure 1,80 m et sa corpulence est ”normale”. Le jour de sa disparition, il portait un manteau noir de type doudoune et portait des lunettes noires.

Les gendarmes de la communautés de brigades de Delle en charge l’enquête recherchent des témoignages et tous renseignements permettant de retrouver cette personne.

Si vous avez des informations permettant d’aider les enquêteurs, vous êtes invitez à contacter la gendarmerie au 0800 00 16 97 (appel gratuit), 24h/24, 7 jours sur 7.