Besançon
Justice

"Arrêter l’hécatombe" : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Publié le 12/09/2025 - 07:38
Mis à jour le 12/09/2025 - 08:03

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

Frédéric Péchier entrant au tribunal de Besançon © Alexane Alfaro
Frédéric Péchier entrant au tribunal de Besançon © Alexane Alfaro

"Les docteurs Sébastien Pili-Floury et Anne-Sophie Balon ont fait figure de lanceurs d’alerte dans cette affaire", a rappelé devant la cour l’ancien commandant de police Fabrice Charligny. Son service avait été saisi dès le début de l’enquête, ouverte à la suite de l’arrêt cardiaque inexpliqué de Sandra Simard, 36 ans, le 11 janvier 2017. La patiente avait été transférée en urgence au CHU de Besançon pour être réanimée.

Anne-Sophie Balon, l’anesthésiste qui suivait Mme Simard à la clinique, se rend alors au CHU "avec une furieuse envie de comprendre", selon les mots du chef du service de réanimation, le docteur Sébastien Pili-Floury. Elle lui présente l’électrocardiogramme de la patiente. "Quand j’ai vu l’électro, ça a été comme une évidence pour moi : c’était un tracé typique d’une hyperkaliémie massive", témoigne-t-il, évoquant un excès brutal de potassium.

Alerté depuis plusieurs années par des arrêts cardiaques suspects de patients de la clinique Saint-Vincent, le médecin conseille à sa collègue de récupérer les produits administrés à Mme Simard et de "doser le potassium". Les analyses révèlent une quantité cent fois supérieure à la normale. "Très clairement, on était dans un contexte malveillant", affirme le docteur Pili-Floury.

Ce constat fait l’effet d’un électrochoc. "C’était énorme, miraculeux même que cette patiente ait survécu", souligne Philippe Panouillot, pharmacien inspecteur à l’Agence régionale de santé (ARS). La direction de la clinique et l’ARS saisissent aussitôt le parquet, marquant le début de l’affaire Péchier.

Un "massacre" à enrayer

Au fil de l’enquête, Sébastien Pili-Floury signale plusieurs cas similaires de patients transférés de la clinique Saint-Vincent au CHU. Jusque-là, "plusieurs enquêtes" sur des arrêts cardiaques suspects n’avaient rien donné. "C’est vraiment ce cas de 2017 qui a permis de tirer les fils" menant aux 30 empoisonnements reprochés à l’anesthésiste, rappelle la présidente de la cour, Delphine Thibierge.

Au départ, "le docteur Péchier était insoupçonnable, c’était le meilleur anesthésiste de la clinique Saint-Vincent. Dans le logiciel des médecins, c’était impensable", note le commandant Charligny.

Pourtant, selon l’avocate générale Christine de Curraize, l’affaire a obligé les enquêteurs à briser "le tabou social de l’assassinat médical". Philippe Panouillot se souvient : "Après l’arrêt cardiaque de Mme Simard, l’impensable commence à se faire jour. On prend peur, et on se dit : il y a peut-être quelqu’un qui tue des gens depuis des années à Besançon et on ne l’a pas vu. Il faut arrêter l’hécatombe, il faut arrêter le massacre."

L’ARS est rapidement "convaincue de la culpabilité de Frédéric Péchier" et redoute, comme les enquêteurs, de nouveaux empoisonnements.

Le médecin devenu accusé

Arrêté en mars 2017, Frédéric Péchier, 53 ans, est soupçonné d’avoir injecté du potassium dans des poches de perfusion afin de provoquer des arrêts cardiaques. Les enquêteurs estiment qu’il cherchait à discréditer certains collègues avec lesquels il était en conflit, tout en mettant en avant ses talents de réanimateur.

L’avocat de l’accusé, Me Randall Schwerdorffer, admet que l’empoisonnement de Sandra Simard "est forcément un crime de soignant". Mais pour lui, son client est "un coupable idéal" choisi dans l’urgence : "Si on n’arrêtait pas Frédéric Péchier, on fermait la clinique", plaide-t-il. Et de s’interroger : "Quelqu’un qui est un orfèvre de la mort, de l’anesthésie, a-t-il besoin de mettre 100 fois la dose de potassium pour tuer ?"

Son confrère, Me Lee Takhedmit, critique également "l’absence de mobile déterminé".

Père de trois enfants, Frédéric Péchier a toujours clamé son innocence. Il comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Avec AFP)

Publié le 12 septembre à 07h38
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane
Besançon
Justice

Silencieux et stoïque, le Dr Péchier entre dans son procès hors normes

Ce lundi 8 septembre 2025 à Besançon s’est ouvert le procès du Docteur Frédéric Péchier, accusé de 30 faits d’empoisonnement dont 12 mortels. La première journée de procès était réservée à la constitution des jurés, le renouvellement de constitution des parties civiles, l’appel des témoins et experts. L’après-midi a été consacrée à la restitution concise des faites reprochés à l’accusé.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 13h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier à Besançon : les premières images de l’anesthésiste

VIDÉO • Ce lundi 8 septembre marque le premier jour du procès à la cour d’assises du Doubs à Besançon de Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements dans deux cliniques bisontines entre 2008 et 2017, dont 12 mortels. Ce matin, en arrivant au palais de justice vers 09h00 sans escorte policière et accompagné de ses avocats, il s’est dit "serein".

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 8 septembre à 09h57 par Alexane

Besançon
Justice Société

Frédéric Péchier devant les assises : un procès hors norme pour 30 empoisonnements présumés à Besançon

Le palais de justice de Besançon accueille, à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Doubs, un procès hors norme par son ampleur et sa durée. Celui de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste de 53 ans, poursuivi pour 30 faits d’empoisonnement présumés, dont 12 mortels, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. L’audience devrait durer jusqu’au 19 décembre.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine procès randall schwerdorffer
Publié le 7 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice Société

Procès de Frédéric Péchier : rues fermées, entrées limitées… un dispositif exceptionnel mis en place à Besançon

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste-réanimateur poursuivi pour 30 empoisonnements aggravés, s’ouvrira le 8 septembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs. Il se tiendra jusqu’au 19 décembre 2025 au palais de justice de Besançon. Une très forte affluence est attendue pour ce procès, c'est pourquoi un dispositif exceptionnel sera mis en places dans les rues situées autour du palais de justice ainsi que pour y entrer.

anesthesiste cour d'assises décès exceptionnel frédéric péchier parquet procès
Publié le 7 septembre à 17h40 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Le Mouvement Franche-Comté dépose plainte contre L’Humanité et Hasni Alem

Le Mouvement Franche-Comté (MFC), présidé par Jean-Philippe Allenbach, a fait savoir qu’il engageait une série de procédures judiciaires à la suite de propos tenus à son encontre par le journal L’Humanité et par l’adjoint communiste à la maire de Besançon, Hasni Alem, suite à des propos publiés le 28 août 2025 dans une interview.

Hasni Alem jean-philippe allenbach mouvement franche-comté parti communiste racisme
Publié le 3 septembre à 10h52 par Alexane

